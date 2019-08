El Barcelona busca una victoria obligada ante el Betis con la baja de Messi

Todo lo que no sea una victoria azulgrana, o puntuar para el Betis, en el partido de hoy en el Camp nou (21:00 horas) va a tener un calado negativo en alguno de los dos equipos, cuando LaLiga no ha hecho más que empezar y las elevadísimas exigencias llevan a las entidades vivir cada tropiezo como una catástrofe. El Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por 1-0 en el último minuto, y se presenta para el partido contra el Betis sin a penas delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suáez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscula y cinco semanas de baja.

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, finamente no entró en la lista de convocados para el partido. Con una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo el 5 de agosto, el argentino trabajó intensamente los últimos días para recibir el alta, debutar en la Liga y jugar los primeros minutos este curso, pero finalmente no pudo ser.