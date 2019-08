Antonio Moreno: «Llevamos la ilusión por bandera»

El Hércules B se reencuentra con la Tercera División quince años después y mañana (19.30 horas) debutará en Liga contra el Olímpic de Xàtiva en el estadio de La Murta. Antonio Moreno, técnico del filial blanquiazul y uno de los artífices del ansiado ascenso, expresó ayer su ilusión por la temporada que comienza, pero advirtió de la dureza del nuevo curso.

«Llevamos la ilusión por bandera, me veo reflejado en los jugadores, pero no seremos punteros, como lo hemos sido en las últimas temporadas en Preferente», apuntó el entrenador en rueda de prensa. «Será un año difícil porque yo he contado once o doce equipos que van a querer estar en 'play-off'», prosiguió Moreno.

El técnico del Hércules B recordó que el principal objetivo del equipo será «formar jugadores para el primer equipo» y «mantenerse en la categoría». Para el partido de mañana en La Murta Moreno contará con todos los jugadores que han hecho la pretemporada con los mayores, a excepción de Olmedo y Nico, que viajan a El Prat con los de Planagumà.



Incertidumbre en Xàtiva

El partido de mañana en La Murta quedó durante toda la semana en una incógnita porque el Olímpic de Xàtiva no terminaba de tramitar las fichas federativas por diversas deudas que contraía con los futbolistas. De hecho, el Juez Único de Competición les dio por perdidos los partidos que había disputado las últimas semanas en la Copa Federación por los citados problemas económicos.

Una vez resuelta la deuda, este domingo a las 19.30 horas el conjunto entrenado por Abel Buades recibirá al Hércules B de Antonio Moreno en la apertura de la nueva temporada de Tercera División.

Por otra parte, hoy se juega el Crevillente-Acero, el Intercity recibe al Saguntino, y el Jove Español se enfrentá al Novelda, todos a partir de las 19 horas.