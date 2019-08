Una Vuelta a España sin alicantinos

Movistar Team ha confirmado este lunes la alineación que portará sus colores en la 74ª edición de la Vuelta a España que arranca el sábado, 24 de agosto en Torrevieja y que cuenta con tres jornadas en la provincia, y en la lista de elegidos no aparece el contestano Rafa Valls. De esta forma, no habrá ningún alicantino en la ronda nacional ya que Manuel Peñalver tampoco ha entrado en el "ocho" que ha configurado el Burgos BH. Después de que en 2016 y 2017 no hubiera ciclistas de la provincia en la prueba, en la última edición sí tuvo la oportunidad de debutar Antonio Molina (Caja Rural-RGA).

La escuadra dirigida por Eusebio Unzué partirá desde la provincia de Alicante con un equipo formado por Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Marc Soler, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, Jorge Arcas y Antonio Pedrero. Valls estaba en la preselección tras ganar en la Clásica de Ordizia y parecía segura su presencia en la ronda española, pero la caída sufrida en la primera etapa de la Vuelta a Burgos ha llevado a los navarros a prescindir de él. El ciclista nacido en Cocentaina había hecho un trabajo extraordinario en las últimas semanas, pero la mala suerte de ha cebado con él, en forma de caída, y deberá ver por televisión LaVuelta 2019.