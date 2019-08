Eusebio Pascual-Rafa Valls: Suerte dispar

Los ciclistas contestanos Eusebio Pascual y Rafa Valls viven un momento muy dispar. Mientras el primero ha recibido la noticia de su equipo, Caja Rural-RGA, de que va a debutar como profesional en el Tour de Limousin (21 a 24 de agosto) como "stagiaire" (becario), el segundo, se recupera de la caída sufrida en la primera etapa de la Vuelta a Burgos mientras espera una plaza en el Movistar Team para competir en LaVuelta que arranca en Torrevieja el 24 de agosto.

Eusebio Pascual (Cocentaina, 1995) se ha ganado a golpe de pedal su oportunidad con los mejores tras demostrar ser uno de los corredores más brillantes y constantes del panorama amateur nacional durante los últimos ejercicios. Primero lo hizo con el Mutua Levante (Fundación Benicadell) y, ahora, con el Caja Rural. Con el equipo navarro ha ganado la Durangoko Sari Nagusia, la Vuelta a los Pinares Segovianos y el Trofeo San Antonio de Renedo. Además, fue quinto en el Valenciaga y tercero en Salamanca. "Estoy muy contento de que me den esta gran oportunidad", reconoce Pascual después de muchos años trabajando en la sombra, en cada entrenamiento y en las distintas carreras en las que ha competido, privándose de muchas cosas y recorriendo las carreteras nacionales. "Supone una gran satisfacción llegar aquí ya que poder rodar y competir con los profesionales es lo que todo el mundo sueña cuando empieza a correr el bicicleta. Ahora, que ya lo he alcanzado, la responsabilidad aumenta y el sacrificio también. Hay que seguir dándolo todo".

Pascual tiene ahora como objetivo "aprender lo máximo posible de mis compañeros y directores, ayudando y dando todo lo que me pidan en cada momento. Tras recibir la noticia, consigues un plus de motivación y me he preparado en altura para intentar llegar en el mejor estado de forma a este final de temporada". El joven corredor de Cocentaina da las gracias "a todo el equipo Caja Rural-Seguros RGA por la oportunidad que me brinda, espero no desfraudarle, pero tampoco me olvido de toda la gente que me ha ayudado desde el inicio de mi carrera, sobre todo de mis padres y hermana, sin los que llegar hasta aquí hubiera sido imposible. Han hecho un sacrificio muy grande por mí y me gustaría devolverles esa dedicación con satisfacciones en esta máxima categoría". El día 21 debuta en Francia y Eusebio cuenta las horas mientras acumula kilómetros en varias pruebas Élite y sub 23 del País Vasco.

El que también está mirando el calendario es su paisano Rafa Valls (Movistar Team). La Vuelta a España arranca el día 24 y todavía no sabe si podrá competir en ella. Su victoria en la Clásica de Ordizia le había dado prácticamente el billete para estar en la salida de la ronda nacional, pero una caída sufrida en la primera etapa en la Vuelta a Burgos, que se está disputando por tierras castellanas, le hacen ser duda hasta el final.

El contestano sufrió una aparatosa caída cuando restaba menos de un kilómetro y medio para la llegada a meta. Chocaba contra otro corredor que había pinchado y se iba recto en una curva, atravesando la mediana que separaba los dos carriles de circulación, cayéndose al suelo y dándose un fuerte golpe en las lumbares. Además, rompió el casco. El percance le llevó al hospital donde pasó la noche en observación y se pudo comprobar que no tenía ninguna fractura. Valls ya está en Cocentaina, dolorido, recuperándose del percance y con el deseo de que este incidente no le impida estar en LaVuelta. El corredor de Movistar Team se merece el premio de participar en la ronda nacional después del trabajo que ha hecho durante toda la campaña. No hay que olvidar que tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir la rotura de la clavícula después de un accidente sufrido en marzo en la sexta etapa de la Paris-Niza.