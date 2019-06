El capitán Rodri seguirá siendo escorpión

El Orihuela continúa cerrando acuerdos con los jugadores que desea mantener de la pasada temporada para su nuevo proyecto en Segunda División B. Tras la renovación del defensa central Nacho Porcar, le ha llegado el turno a Rodri, mediocentro que ha sido capitán del equipo durante la campaña del ascenso.

El futbolista nacido en Cehegín en 1985 fue una pieza clave en el en el retorno del club escorpión a la categoría de bronce y volverá a aportar su criterio, calidad y fiabilidad en el centro del campo durante la próxima temporada.

Rodri, que con su renovación cumplirá su quinta temporada vistiendo la camiseta amarilla, cuenta con gran experiencia en Segunda B, donde ha militado durante seis temporadas con equipos como el Real Madrid Castilla, el Atlético Ciudad, el Alcalá, el UCAM Murcia, el Burgos y el propio Orihuela en su anterior etapa en la categoría.

A ese currículum hay que añadirle su experiencia en superiores categorías como la Segunda A española durante cuatro temporadas en el Elche y el Real Madrid Castilla, y en Primera división chipriota con el Omania Nicosia.

«En el Orihuela siempre me he sentido muy valorado, estoy a gusto y para mí es un placer continuar en este equipo con el que he vivido grandes momentos», apuntó Rodri tras firmar la renovación de su contrato.

Hay que recordar que además de Rodri y Nacho Porcar, que han firmado su acuerdo de continuidad, también tienen contrato en vigor para continuar en Segunda División B el portero Emilio, además de los jugadores Urzáiz, Cases, Antonio, Piquero y Brian Pallarés; y el entrenador Miguel Ángel Villafaina.

El club oriolano trabaja ahora en la búsqueda de refuerzos que permitan dar un salto de calidad a la plantilla.