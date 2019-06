Triplete español en Montmeló

Marc Márquez ha logrado el primer puesto en el Gran Premio de Cataluña completando el triplete de victorias españoles en Cataluña tras las victorias de Ramírez y Álex Márquez en Moto2 y Moto3. Un podio que completaron Fabio Quartararo y Danilo Petrucci. El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), tirando del más insano humor negro, literalmente «despejó» el camino a su compañero de equipo Marc Márquez camino de su cuarta victoria de la temporada, en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Aunque suene duro y algo mordaz, esa fue la clave, contundente, del Gran Premio de Cataluña, pues, por lo visto en los entrenamientos, el desgaste de los neumáticos y la estrategia en la elección de los mismos iba a ser decisiva para una carrera que todos auguraban dura, pero que al final no lo fue y se convirtió en un paseo triunfal de Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda no pudo controlar todo el potencial de su moto con la electrónica y hasta en dos ocasiones se le levantó la rueda delantera de su moto obligando al sistema a «cortar encendido» para recuperar la adherencia con el suelo, una circunstancia que propició que Andrea Dovizioso, con una salida casi perfecta al manillar de su Ducati Desmosedici GP19 desde la segunda línea, se colocase líder, efímero, pero líder.

En la segunda vuelta Marc Márquez intentó recuperar el liderato en la siempre comprometida curva diez para comenzar a marcar su propio ritmo y hacer la selección definitiva, pero ésta, la selección, la hizo Jorge Lorenzo, quien en una maniobra, para algunos de novato y para otros de alocado, intentó adelantar en ese mismo instante y en ese punto no sólo a Dovizioso, sino también a Valentino Rossi y a Maverick Viñales.

Entró muy colado, perdió adherencia en el tren delantero y se llevó a Dovizioso, éste hizo lo propio con Maverick Viñales que iba por fuera, mientras que la Repsol Honda de Jorge Lorenzo, en su carrera desenfrenada por la escapatoria, embistió a un Valentino Rossi que intentaba escapar indemne de un pleno casi de bolera. Se acabó la carrera. Márquez sólo y destacado por delante, el resto esquivando motos y pilotos y la carrera, salvo error, sentenciada.

Estrategia perfecta de Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que supo esperar el momento perfecto para, después de conservar neumáticos en las primeras vueltas, atacar a su único rival por la victoria, el suizo Thomas Luthi (Kalex), mientras que los nervios hacían mella en el líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), que se quedaba sin puntuar al sufrir una caída.

Augusto Fernández (Kalex) no pudo refrendar su «pole position» con una victoria, pero luchó hasta el final por el podio, que se lo arrebató Jorge Navarro (Speed Up). Nueva refriega y nuevo ganador en la categoría pequeña, en la que no ha repetido victoria ningún piloto en lo que va de temporada, aunque en esta ocasión inauguró su casillero de triunfos el español Marcos Ramírez, y otro español, Arón Canet (KTM), con una carrera muy seria y «pensada», acabó segundo pero consolidó su liderato en el mundial gracias a la caída de Lorenzo dalla Porta y el mal resultado de Antonelli.