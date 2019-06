Sandra Alonso gana a lo grande en Entrena

La ciclista Sandra Alonso (Bizkaia Durango) ha subido a lo más alto del podio tras imponerse, en categoría Élite y Sub 23, en la prueba disputada el domingo en la localidad riojana de Entrena, 13ª carrera del Torneo Euskaldun de féminas. Alonso ha entrado en meta en solitario después de una larga escapada que ha lanzado en las últimas rampas de la subida a Sojuela, cuando todavía quedaban muchos kilómetros para llegar a la meta. Paula Patiño (Movistar Team) y Enara López (Bizkaia Durango), que le acompañaron en el podio, llegaron a un minuto y 36 segundos.

Esta es la primera victoria de la temporada de la torrevejense. En la mayoría de las pruebas había estado adelante y le faltaba rematar como lo ha hecho este domingo en tierras riojanas. Una auténtica exhibición de la corredora del Bizkaia Durango, que con este triunfo va a coger confianza para lo que le resta de campaña. "En la primera vuelta se salió muy rápido y ya se seleccionó mucho el pelotón. En la segunda ataqué en un repecho y me marché. Poco a poco fui cogiendo más y más tiempo llegando a tener hasta 3'20". No me confié en ningún momento y traté de regular porque aún quedaban muchos kilómetros por delante. Cuando en la última subida me cantaron 3 minutos de diferencia fue cuando más claro lo vi, pero sin confiarme hasta los últimos 200 metros que pude disfrutar de mi primera victoria. Estoy muy contenta", relataba Alonso.

Presencia del Delikia Ginestar

En la carrera también ha participado el equipo alicantino Delikia Ginestar DFM Renta Car. Paula Soler, Sara Bonillo y Sofía Martínez han sido Top 20 en la categoría júnior en la que se ha impuesto Amaia Lartitegi (CAF Turnkey Engineering). En cadetes la vencedora ha sido Sandra Gutiérrez (Bioracer Metallo).

CLASIFICACIONES -IX Trofeo Gobierno de La Rioja-Entrena

Torneo Euskaldun 13ª prueba

Élite y Sub23

1ª Sandra Alonso (Bizkaia Durango) Sub23 2:27:42

2ª Paula Patiño (Movistar Team) Sub23 a 1:36

3ª Enara López (Bizkaia Durango) Sub23 m.t.

4ª Ana Gorostiza (Bizkaia Durango) Sub23 a 1:39

5ª Mireia Trias (SOpela Women's Team) a 1:40

26ª Raquel Gisbert (Delikia Ginestar) a 4:54

Júnior

1ª Amaia Lartitegi (CAF Turnkey Engineering)

2ª Naia Amondarain (Murias Limousin)

3ª Inés Cantera (Moreaga Taldea)

11ª Paula Soler (Delikia Ginestar), a 1:39

14ª Sara Bonillo (Delikia Ginestar) a 3:14

17ª Sofía Martínez (Delikia Ginestar) a 3:15

Cadete

1ª Sandra Gutiérrez (Bioracer Metallo)

2ª Lucía Ruiz (Río Miera Meruelo)

3ª Nahia Imaz (Nafarroa Ermitagaña)