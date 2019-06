Eugenio Sánchez muestra su poderío en la Volta a Castelló

El ciclista alicantino Eugenio Sánchez (Lizarte Team) ha conquistado la XXXVII edición de la Volta a Castelló reservada a corredores de la categoría sub 23. El calpino no ha tenido problemas en la última jornada, con salida y meta en Castellón, para mantener la túnica amarilla que conquistó en la jornada del sábado con final en Vistabella. Xabier Mikel Azparren (Goierriko TB-Laboral Kutxa) ganó la cuarta y última etapa, tras recorrer 135 kilómetros. Se impuso en la línea de meta con siete segundos de ventaja respecto a Bryon Munton (GSPORT Iberium), y con 22 sobre el portugués Gonçalo Carvalho (Mónaco). Juan Eugenio Belandria (Mutua Levante Alé) e Iñigo González (ControlPark Badia) entraron a 24 segundos del ganador.

Eugenio Sánchez ha estado acompañado en el podio por Harrison Wood (Aix en Provence) y Eneko Aramendia (Goierriko TB-Laboral Kutxa). Sánchez también ha acaparado los maillots de los premios de la regularidad y de la clasificación de los valencianos, y su escuadra, el Lizarte, se ha hecho con la general por equipos. Joel Fuertes (UC Monaco) se imponía en la montaña, para Oier Ibarguren (Baqué-Ideus-BH) eran las Metas Volantes, y el propio Harrison Wood ha sido el mejor sub 21. El Mutua Levante Alé no ha encontrado el premio a su trabajo aunque tanto Belandria, que hizo segundo en una etapa y cuarto en la jornada final, como Alejandro Gómiz, han estado muy combativos durante toda la carrera, aunque la suerte no ha estado de su lado.

Un diamante en bruto

El corredor del Lizarte Team navarro era el ciclista más feliz del mundo tras conquistar la Volta, su primera victoria en sub 23. "Para mí el triunfo es muy importante, no de cara al futuro, si no a la hora de mirar el día a día. Esta victoria muestra que las cosas se están haciendo bien y que poco a poco voy creciendo como ciclista", explicaba antes de dejar claro que "este amarillo no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mis compañeros. Sin ellos el sábado no podría haber arrancado como lo hice en Benafigos y tampoco podría haber llegado hoy a meta como lo he hecho, quiero agradecérselo a ellos. Yo solo he rematado su espectacular trabajo".

Eugenio Sánchez es un ciclista de talento con un gran futuro por delante. Sabe trabajar para el equipo y cuenta con clase para luchar por triunfos como el logrado en la Volta a Castelló. El hecho de competir con el equipo Lizarte demuestra que se tiene en cuenta su potencial. En la escuadra navarra se forjó el último ganador del Giro de Italia, Richard Carapaz, además de Andrey Amador, Antonio Pedrero y Héctor Carretero, sus principales gregarios en la ronda transalpina. Sánchez es un auténtico diamante en bruto. Queda un largo camino por delante, pero tiene capacidad para conquistar el futuro.

CLASIFICACIONES

ETAPA CUARTA

1º 163 AZPARREN, Xabier M. GOI 3:09:23 |

2º 92 MUNTON, Byron GSP a 07 |

3º 51 CARVALHO, Gonçalo MON a 22 |

4º 116 BELANDRIA, Juan E. MUT a 24 |

5º 135 GONZÁLEZ, Iñigo CON a 24 |

6º 146 HASSELAAR, Jeroen ULB a 39 |

7º 112 GÓMIZ, Alejandro MUT a 42 |

8º 104 FUENTES, Javier GIN a 42 |

9º 32 COUANON, Jonathan AIX a 42 |

10º 5 SÁNCHEZ, Eugenio LIZ a 42 |

11º 123 IBARGUREN, Oier BAQ a 42 |

12º 164 BERASATEGI, Xabier GOI a 42 |

13º 45 SÁNCHEZ, Pelayo GOM a 42 |

14º 161 ARAMENDIA, Eneko GOI a 42 |

15º 2 ROBERT, Ferran LIZ a 42

GENERAL INDIVIDUAL

| 1º 5 SÀNCHEZ, Eugenio LIZ 13:13:12

| 2º 35 WOOD, Harrison AIX a 37

| 3º 161 ARAMENDIA, Eneko GOI a 59

| 4º 4 FERNÁNDEZ, Sinue LIZ a 59

| 5º 123 IBARGUREN, Oier BAQ a 02:24

| 6º 135 GONZÁLEZ, Iñigo CON a 03:35

| 7º 51 CARVALHO, Gonçalo MON a 03:37

| 8º 116 BELANDRIA, Juan E. MUT a 03:54

| 9º 33 MAIRE, Adrien AIX a 03:56

| 10º 173 SILVA, Miguel Angel VAL a 03:59

| 11º 1 BOUZAS, Martin LIZ a 05:23

| 12º 122 DEL CASTAÑO, Ander BAQ a 06:20

| 13º 164 BERASATEGI, Xabier GOI a 06:30

| 14º 92 MUNTON, Byron GSP a 07:45

| 15º 24 HERNANDEZ, Deins ESC a 08:03

GENERAL REGULARIDAD

1º 5 SÁNCHEZ, Eugenio LIZ 49-Ptos. |

2º 35 WOOD, Harrison AIX 43-Ptos. |

3º 116 BELANDRIA, Juan E. MUT 41-Ptos. |

4º 123 IBARGUREN, Oier BAQ 39-Ptos. |

5º 161 ARAMENDIA, Eneko GOI 34-Ptos

GENERAL VALENCIANOS

1º 5 SÁNCHEZ, Eugenio LIZ 13:13:12 |

2º 104 FUENTES, Javier GIN a 08:25 |

3º 102 FAUS, Miquel GIN a 14:06 |

4º 91 FOMBUENA, Fabricio GSP a 15:29 |

5º 111 JUAN, Miguel MUT a 22:08