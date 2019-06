Belandria roza la gloria en Benicàssim

El ciclista venezolano del Mutua Levante Alé, Juan Belandria, rozó el triunfo en la segunda etapa de la Volta a Castelló con final en Benicàssim. Belandria, que llegó a meta junto a Oier Ibarguren (Baqué) tras atacar en el Desierto de Las Palmas, no pudo imponerse al corredor vasco y tuvo que conformarse con la segunda posición. Además, Ibarguren, que recorrió los 126 kilómetros de la prueba en tres horas, 12 minutos y un segundo, se ha vestido de líder. Javier Fuentes (Ginestar) dio el tiempo al pelotón atravesando la línea de meta a 55 segundos. El alicantino Eugenio Sánchez (Lizarte) entró en octava posición y es cuarto en la general a 55 segundos del líder. El corredor de Calpe es el mejor valenciano.

Ibarguren y Belandria atacaron en el Desierto de Las Palmas a un grupo de elegidos en el que no iba al líder Couanon (Aix en Provence) y en el que Eugenio Sánchez era el virtual líder. Gracias a su colaboración fueron abriendo hueco hasta llegar en solitario a meta. "El segundo puesto me ha dejado un mal sabor de boca ya que mi equipo trabajó muy bien y me hubiera gustado brindar un triunfo a mis compañeros. No ha podido ser, pero habrá que seguir insistiendo. A medida que avanza la temporada me voy encontrando mejor y confío en lograr en breve alguna victoria", confesaba el venezolano.

El sábado se disputa la tercera etapa y jornada reina, con 155 kilómetros entre Grau de Castelló y la cima de Vistabella.

CLASIFICACIÓN- Segunda etapa

1º 123 IBARGUREN, Oier BAQ 3:12:01

2º 116 BELANDRIA, Juan E. MUT, mt.

3º 104 FUENTES, Javier GIN a 55

4º 161 ARAMENDIA, Eneko GOI a 55

5º 33 MAIRE, Adrien AIX a 55

6º 173 SILVA, Miguel Angel VAL a 55

7º 36 NARBONNE, Axel AIX a 55

8º 5 SÁNCHEZ, Eugenio LIZ a 55 |

9º 35 WOOD, Harrison AIX a 55

10º 135 GONZALEZ, Iñigo CON a 55

GENERAL

1º 123 IBARGUREN, Oier BAQ 06:21:57

2º 35 WOOD, Harrison AIX a 52

3º 161 ARAMENDIA, Eneko GOI a 55

4º 5 SÁNCHEZ, Eugenio LIZ a 55

5º 4 FERNANDEZ, Sinue LIZ a 55

6º 116 BELANDRIA, Juan E. MUT a 03:01

7º 33 MAIRE, Adrien AIX a 03:57

8º 36 NARBONNE, Axel AIX a 03:57

9º 104 FUENTES, Javier GIN a 03:57

10º 135 GONZALEZ, Iñigo CON a 03:57