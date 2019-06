Rivero, plenos poderes en el HLA

Toni Gallego: «Es un contratiempo, pero las negociaciones no han cuadrado».

El HLA ya da sus primeros pasos para el reestreno en LEB Oro. El ascenso de categoría se produjo el 4 de mayo y los despachos no han dejado de trabajar. Las primeras decisiones de enjundia llegaron ayer por partida doble: Rivero sigue y Rejón se va.

El técnico segoviano, artífice del retorno al baloncesto profesional, prolonga su vinculación con el Lucentum por dos temporadas más y asume plenos poderes tras la marcha del director deportivo. Ambos llegaron al club en el verano de 2017 (Rivero lo hizo como jugador) y ambos consiguieron el ansiado ascenso hace poco más de un mes.

Rejón, exjugador del Lucentum y líder de la secretaría técnica en las dos últimas temporadas, se despide del club. «No han cuadrado las negociaciones y no va a seguir, pero Guille sigue siendo de la familia, le agradecemos todo el trabajo en estos dos años», explicaba el presidente Toni Gallego, que no ocultaba que la noticia supone «un contratiempo». «Nuestro modelo tiene sentido con un director deportivo, pero no queremos tomar decisiones precipitadas», apuntó Gallego, que confirmó que a partir de ahora la dirección deportiva correrá a cargo de Pedro Rivero y de una comisión de la directiva.

«La renovación de Pedro supone una continuidad en el proyecto deportivo, estamos muy contentos porque él dio el salto de calidad que buscábamos en el banquillo tras dos tropiezos seguidos ante Valladolid y Canoe», afirmó Toni Gallego ayer.

Por su parte, Rivero evidenció su satisfacción por continuar en Alicante: «Estoy ilusionado, no tenemos miedo a LEB Oro, pero somos conscientes de que el objetivo será la permanencia. Además, el técnico segoviano lamentó el cese de Rejón como director deportivo: «No escondo que he trabajado a gusto con él, pero las entidades deportivas toman decisiones y los caminos se separan».

Buen ritmo en taquillas



El Lucentum ya ha superado la barrera de los 500 abonados para la ilusionante temporada 19-20. El club potenciará la campaña de abonos en pretemporada y espera tener para el inicio de Liga unos 1.200 fieles.

Por otra parte, el presupuesto del primer equipo para la temporada venidera será de 500.000 euros, un poco más del doble que el del curso pasado, cuando tuvo unos 230.000 euros. El presidente, Toni Gallego, anunció que el 5 de julio entregará a la Federación la documentación porque «el asunto económico está encarrilado». El club alicantino sigue trabajando contra reloj con sus patrocinadores, que son unos 60, y espera todavía la aportación pública, toda vez que se resuelvan la composición de los gobiernos.