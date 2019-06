Exhibición de Eusebio Pascual en el Trofeo San Antonio

Auténtica exhibición de Eusebio Pascual (Caja Rural) en Renedo de Piélagos. El constestano se ha impuesto en solitario el Trofeo San Antonio tras irse en el alto de El Churi. Pascual tuvo que darlo todo en los últimos kilómetros, completamente llanos, para aguantar el último empuje del pelotón. Una auténtica contrarreloj de la que salió victorioso demostrando una vez más la clase que lleva en sus piernas. Le dio tiempo para levantar los brazos y celebrar el triunfo. A once segundos, Marcos Omar Méndez, dio el tiempo al pelotón. El corredor argentino incluso pensó que ganaba la carrera ya que no tenía la información de que Eusebio Pascual iba por delante.

Tercera victoria de la temporada para el alicantino. Se estrenó en el Memorial Aitor Bugallo, disputado en Durango, luego, se impuso en la Vuelta a los Pinares y, ahora, ha sido el mejor en tierras cántabras. La prueba contó con 127,9 kilómetros. Los corredores dieron 3 vueltas a un circuito de poco más de 40 kilómetros con los alto Perujo, de San Mateo y de la Morcilla. Ya en el último giro, en Alto de El Churi se decidió la carrera.

"El equipo ha trabajado bien y desde el principio me la he intentado jugar y en el alto de El Churi me he visto con buenas piernas y he decidido irme en solitario. A falta de 200 metros para la cima me he marchado y desde el coche me han ido animando y lo he dejado todo para llegar hasta meta. En la Vuelta a Navarra no pude estar arriba por una enfermedad, luego, en Salamanca, me encontré bien y hoy me he encontrado perfecto. Pegaba mucho aire de contra, pero sabía que tenía que darlo todo para ganar", reconocía Pascual.

El jueves compite en Villasana de Mena

El jueves 13 de junio, contestano y oriolano estarán presentes en el XXXVII Trofeo San Antonio de Villasana de Mena conscientes de que las rampas de El Carel serán decisivas para conocer al vencedor. Finalmente, el sábado acudirán a Ataun para correr una prueba del Trofeo Euskaldun, la San Martín Proba.