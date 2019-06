Rivero renueva por el HLA y Rejón se marcha

El HLA Alicante ya prepara su reestreno en LEB Oro. Tras varias semanas trabajando en los despachos este martes han visto la luz sus dos primeras decisiones. El técnico Pedro Rivero ha renovado su contrato por dos temporadas y el director deportivo Guillermo Rejón se desliga del club tras dos años en el cargo.

Ambos llegaron a la entidad lucentina en el verano de 2017, Rivero como jugador, y de la mano consiguieron el pasado mes de mayo el ansiado ascenso a LEB Oro. Toni Gallego, presidente del Lucentum, explicaba así la salida de Rejón de la dirección deportiva: "No han cuadrado las negociaciones y no va a seguir, pero Guille sigue siendo de la familia, le agradecemos todo el trabajo en estos dos años". Por otra parte, Gallego también explicó las claves de la renovación de Rivero: "Queremos darle continuidad a este proyecto deportivo, estamos muy contentos porque Pedro nos dio ese salto de calidad que necesitábamos en los banquillos"

Rivero se mostró ilusionado por continuar en Alicante: "Estoy ilusionado, no tenemos miedo a Oro, pero somos conscientes de que el objetivo será la permanencia. Además, lamentó el cese de Rejón como director deportivo: "No escondo que he trabajado a gusto con él, pero las entidades deportivas toman decisiones y los caminos se separan". El HLA aclaró que no suplirá el puesto de director deportivo y que será una comisión la que absorba el cargo entre directivos y cuerpo técnico.