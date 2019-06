Juan Serrano: «Si un grupo de empresarios de Alcoy pone dinero me voy ahora mismo»

Hoy viaja a Madrid para negociar el cobro de los 300.000 euros que adeuda el CSD.

La esperada comparecencia en rueda de prensa del presidente del Alcoyano Juan Serrano, cuatro días después de consumarse el traumático descenso a Tercera División, anduvo por el guión previsto, sin grandes sobresaltos ni llamativos titulares. El longevo dirigente admitió que «ha sido un año jodido no, lo siguiente. La plantilla, el cuerpo técnico y los directivos, no hemos estado a la altura». Por esta razón, confirmó que «pondré el cargo a disposición del consejo de administración la próxima semana». Serrano esperará a contar con el respaldo de los accionistas mayoritarios, en la misma tesitura se encuentra el gerente Fernando Ovidio, para comenzar a poner los cimientos del nuevo proyecto encaminado al inmediato retorno a Segunda B. Con todo, ante la pregunta de si el actual es el momento idóneo para planificar su salida del club argumentó que «nosotros estamos abiertos. Ojalá hubiera gente en Alcoy, un grupo de empresarios, que vinieran a poner dinero y a avalar el presupuesto me iba ahora mismo, les vendo hasta mis acciones. El problema está en quién entra en esta entidad de presidente». El mandatario blanquiazul no pudo evitar emocionarse al referirse a la afición. «Les doy las gracias porque se ha volcado con el club las últimas semanas».

Por otro lado, Juan Serrano viajará hoy a Madrid para reunirse con la comisión de Segunda B y establecer la hoja de ruta en lo que respecta la gestión del cobro del 0,50% de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey correspondientes a las dos últimas temporadas. En el caso del Deportivo, la cantidad adeudada por el Consejo Superior de Deportes asciende a 300.000 euros, cifra más que suficiente para cubrir los pagos pendientes. Fernando Ovidio aprovechó la rueda de prensa para romper una lanza en favor de Miguel Hita, agente de jugadores vinculado al club los tres últimos cursos. «El trabajo del área deportiva ha sido en equipo, contando con el entrenador, y está claro que no lo hemos hecho del todo bien porque hemos descendido. De Hita se han dicho auténticas barbaridades y la realidad es que es un señor que compró acciones en su día al nivel de Juan Serrano, José Jorge Aura o Rafael Pascual. Hasta la fecha, no se ha llevado un euro del Alcoyano y no ha cobrado una sola comisión», explicó. Conocida la deliberación del consejo, comenzará la ardua tarea de diseñar un nuevo proyecto con «el objetivo de quedar campeón por narices», dijo Serrano al tiempo que admitió que «Vicente Parras y David Porras son dos entrenadores que encajan, pero estamos recibiendo infinidad de ofrecimientos».