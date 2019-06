Xesco Castelló cuelga la bicicleta

El equipo Ginestar Ulb afronta a partir del viernes en Berango la Challenge Ciclista Bizkaia Saria. Josué Gómez no contará a su lado a su compañero y amigo Xesco Castelló dentro del pelotón, aunque lo seguirá teniendo cerca como auxiliar. El corredor de Beneixama decidió "colgar" la bicicleta el pasado domingo en el Gran Premio de Algemesí que ganó al esprint el ibense. "Que mejor manera de acabar que ganando con un compañero y siendo primeros por equipos", recuerda en la hora de adiós un ciclista ejemplar que ha dejado toda su sabiduría en el proyecto de la Peña Ciclista Beniopa. El grupo lo manteó el domingo tras la victoria en Algemesí como homenaje a todo lo que ha dado por su maillot. Una vez más quiere ser honesto consigo mismo y afirma que "últimamente no encontraba motivación para entrenar y he preferido irme". No obstante, "seguiré como auxiliar que es lo que mas me gusta. El equipo me va a dar mucho calendario. Y a ver si hay oportunidad se llegar a algún equipo profesional". Su director Pascual Orengo lo tiene claro. "Cuando hay un corredor que se quita la piel por el equipo el equipo se lo paga con amor. Es un tío brutal y como persona, un diez. El domingo Josué pasó el primero por la línea de meta, pero a Xesco le puse la medalla". También llevará las redes sociales del equipo.

Xesco Castelló recuerda que empezó su andadura como ciclista en cadetes de segundo año. " Mi primera bici fue una Cuevas de carretera con el cambio en la barra. La primera temporada de junior la hice sin equipo patrocinado por Guijarro. Luego, fiche en el Valencia Terra y Mar", comenta. En amateur estuvo en el equipo de Dare de Murcia,que le dio la oportunidad de correr en la categoría Continental durante una campaña. "Ya desde finales de 2017 fiche con la Peña ciclista Beniopa y hasta el momento", sentencia,

"Creo que mi virtud es que cuando me toca trabajar para mis compañeros disfruto igual que cuando ellos lo hacen para mi", explica cuando se le pide que se defina como ciclista, matizando que "soy un corredor que necesita carreras llanas y en España la gran mayoría tienen montaña".

A la hora de destacar a los directores que ha tenido en su trayectoria se queda con Pascual Orengo. "Me ha formado como ciclista y como.persona", afirma categóricamente. Recuerda con nostálgia su debut en la categoría Continental en julio de 201, en el Gran Premio Vilafranca de Ordizia, clásica guipuzcoana que se adjudicó el británico Simon Yates, aunque de todos sus momentos como ciclistas se queda con el vivido el año pasado en el t

Tour de Marruecos cuando estábamos a escasos de meta y entre en quinta posicion en una carrera 2.2".

A partir del viernes estará ya dentro del coche en la Bizkaia Saria. La competición reservada a ciclistas aficionados menores de 23 años se va a celebrar durante tres días. El 7 de junio se celebrará la Klasika Berango, de 126,7 km. El sábado 8 se disputará el Memorial Txuma en Erandio Goikoa, con 132 kilómetros. Y el domingo, día 9 de junio, se correrá el Memorial Agustín Sagasti en Mungia, en 116 kilómetros. Xesco Castelló seguirá aportando al grupo toda su sabiduría.