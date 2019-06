Raúl Rico luce el maillot de los jóvenes en el GP Jornal de Noticias

Joao Matías (Vito Feirense Pnb) ha ganado al esprint la primera etapa del Grande Prémio Jornal de Notícias, con final en Viana do Castelo, tras recorrer los 166,1 kilómetros de que constaba la jornada en cuatro horas, 54 minutos y 28 segundos. El ciclista de Castalla Raúl Rico (Vito Feirense), que ha bonificado en la última meta volante no sólo se ha vestido con el maillot de dicho premio, sino que también luce el de los jóvenes. "El equipo trabajó muy bien. Sabíamos que había la posibilidad de bonificar, me vi adelante y esprinté. Luego, preparamos el final de etapa para Joao Matías y logramos también el triunfo. Una jornada redonda para nosotros", reconocía Rico tras pasar por el podio.

Rafael Reis (W52-FC Porto), que se adjudicó el martes el prólogo de 5,2 kilómetros disputado en Monção, continuá con el maillot amarillo. El jueves se disputa la segunda etapa entre Viana do Castelo y Ovar, de 184 kilómetros.