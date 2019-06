Mario Barrera: «Pido disculpas a la afición, nosotros somos los que hemos fallado»

El Collao rozó el lleno en el encuentro más decisivo del curso. La afición respondió a la llamada de auxilio del consejo de administración recreando el amiente de las grandes ocasiones, empujando hasta el final para tratar de despertar de la pesadilla con final feliz. El entrenador blanquiazul, Mario Barrera, compareció con semblante serio en la sala de prensa de El Collao tras no haber conseguido el objetivo de la salvación. Sus primera palabras estuvieron dirigidas a los aficionados. «Pido disculpas a los seguidores del Alcoyano que no merecen estar viviendo este momento. Los que hemos fallado somos nosotros».

Con respecto al desarrolló del juego hizo especial hincapié con que «hemos hecho un buen partido generando situaciones de gol y a la vez impidiendo que ellos las tuvieran. Nos faltó concretar las situaciones que tuvimos para ponernos por delante en el marcador. Hicimos un partido serio, pero no nos alcanzó para conseguir quedarnos en Segunda B. Queda poco por decir».Del Celta B dijo que «hizo el juego que le convenía intentando demorarlo y lo hicieron bien. Son dignos ganadores de la eliminatoria, no tenemos nada que decir. Lo que sé es que no tengo nada que reprochar a mis jugadores se lo han dejado todo sobre el campo. A pesar del momento tan duro que están viviendo en estos momentos el público ha estado con el equipo hasta el final y es algo increíble. Lo único que sí tendríamos que habernos reprochado a nosotros mismos haber llegado a este momento que se podría haber evitado en algún momento».

El técnico hispano-argentino admitió que «es el día más triste en mi carrera como profesional porque vine de Polonia con la ilusión de salvar al equipo, tenía mucha esperanza y lo tuvimos muy cerca. Fue difícil porque arranque con tres puntos por debajo de la zona de descenso y se agravó con la retirada del Ontinyent. Llegamos a recortar seis putos y se nos escapó en el último minuto», concluyó. Ningún jugador aceptó comparecer ante los medios para exponer su visión del partido.