El Orihuela agota el papel e instala gradas supletorias en Los Arcos

El Ayuntamiento coloca tarimas en uno de los fondos y en la grada de general para que puedan acceder 400 aficionados más.

Al cierre de esta edición, el Orihuela ya había vendido las alrededor de 3.000 entradas que había puesto a la venta, por lo que el Ayuntamiento procedió a colocar unas tarimas tanto en uno de los fondos como en la zona de general, para dotar de algún escalón más en los que poder sentarse los aficionados y que el aforo se incremente en 300 o 400 personas. Y es que la demanda de seguidores que solicitan una entrada de forma anticipada es tan grande, que se prevé que este domingo, durante el partido, no quepa ni un alfiler en el graderío del estadio oriolano.

El presidente del Orihuela, Antonio Felices, lleva ocho temporadas al frente la entidad, en las que ha vivido, con esta, cinco promociones de ascenso, dos a Segunda y el resto a Segunda B. Sin embargo, nunca ha salido victorioso de esos play-off y, hasta ahora, no ha conseguido saborear el premio de un salto de categoría. Es su cuenta pendiente como máximo dirigente, y mañana, a las 19.00 horas, tiene la oportunidad de lograrlo si su equipo no pierde en el partido de vuelta de la eliminatoria de campeones ante el Tarazona, la ventaja conseguida en la ida jugada en tierras aragonesas hace una semana, donde venció 0-1. «No solo quiero subir, si no que estoy deseando revolcarme por Los Arcos para celebrarlo. Tengo muchas ganas de ascender. Ese objetivo es el que nos mueve para seguir luchando por este club, por el que hemos sufrido mucho. Ese es nuestro objetivo y no el de dar palmas», explicó de forma sincera el presidente de la entidad.

Con respecto a los anteriores play-offs en los que no alcanzó el objetivo, Felices detalló que la diferencia «es que ahora mismo tenemos la posibilidad de subir directo en una eliminatoria cuando las otras veces sabíamos que eran tres eliminatorias. Además, en las promociones que vivimos a Segunda A eran un premio o un regalo que tuvimos porque no era el objetivo del club, y mucho menos el año que la jugamos como segundos. Pero esta vez es distinto, porque la finalidad sí era la de jugar la promoción y nuestra intención es ascender. De hecho, lo que se percibe en Orihuela es que estamos más cerca que nunca de lograrlo y nadie piensa que hay una segunda oportunidad en caso de no conseguirlo a la primera, porque estamos centrados en lograrlo ahora», asegura el presidente del club escorpión.

Asimismo y con respecto al último intento fallido que fue la temporada pasada, Felices apuntó que la diferencia está en que «este año, ante cualquier contratiempo que ha tenido el equipo, ha sabido rehacerse y el que ha salido a jugar en sustitución del titular lo ha hecho igual de bien. Esa competitividad es la que hace que en los jugadores haya más esfuerzo, concentración y se valore más el querer jugar cada domingo. El año pasado nos afectó las bajas que hubo a última hora, pero esta temporada hemos tenido más banquillo», agregó.

No obstante y pese a su deseo de ascender, el presidente del Orihuela es consciente de que durante el partido de vuelta en Los Arcos ante el Tarazona, «van a producirse momentos complicados porque jugamos con otro campeón que tiene números muy similares a los nuestros. Espero un partido muy igualado que lo va a decidir el equipo que sepa gestionar mejor sus momentos, tanto buenos como malos», concluye Felices.