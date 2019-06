Gran conmoción por el fallecimiento de Reyes

El fallecimiento del internacional José Antonio Reyes, que actualmente jugaba en el Extremadura, de LaLiga 1/2/3, ha causado un tremendo impacto y la conmoción es absoluta.



El exjugador de equipos como Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Benfica, Espanyol, Córdoba y Xinjiang Tianshan chino falleció este sábado en un accidente de tráfico en la autovía entre su localidad natal y la capital andaluza.



Compañeros, excompañeros, futbolistas en activo, clubes, instituciones futbolísticas, de otros deportes y ámbitos, rápidamente han expresado su pesar por el luctuoso hecho.



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y también canterano del Sevilla que partió con rumbo al Santiago Bernabéu, asegura en su cuenta oficial de twitter que se encuentra "roto. Destrozado".



"No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano", afirma el defensa nacido en la localidad de Camas.





Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 de junio de 2019

Descasa en paz hermano ???? pic.twitter.com/B8gQ4F5jQq — carlos bacca (@carlos7bacca) 1 de junio de 2019

Nos deja uno de nuestros jugadores emblemas de la @laliga . Ha sido parte de la historia de estos 90 años de competición, muchos clubes en sus botas, rezaremos por ti. D.E.P Jose Antonio Reyes. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 1 de junio de 2019

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 de junio de 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP

— EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 1 de junio de 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 de junio de 2019

Utrerano como Reyes, que dejó el Betis para jugar también en el Real Madrid,asegura: "Aún no me lo puedo creer. Se va un amigo, un compañero, un utrerano de leyenda, un excelente futbolista y una persona encantadora y humilde"."Siempre seguirás con nosotros, tu recuerdo será eterno. Toda mi fuerza y apoyo para su familia y amigos. Descansa en Paz José A. Reyes", agrega.El colombiano, delantero del Villarreal y así mismo exjugador del Sevilla, indica: "Descasa en paz hermano".Así mismo, el que fuera lateral izquierdo del Sevilla, cuyo equipo, el Liverpool, disputará esta noche la final de la Liga de Campeones ante el Tottenham en el Wanda Metropolitano de Madrid, se encuentra también sorprendido y afectado."Imposible no me lo puedo creer aún. Gitano hermano te voy a recordar toda la vida. Tantos momentos juntos tantas risas.... Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón", refleja.El presidente de la Federación Española de Fútbo, también lamentaron la muerte del zurdo andaluz, campeón de liga con el Real Madrid, en cuyo título fue determinante y jugador con más títulos en la Liga Europa (cinco)."Nos deja uno de nuestros jugadores emblemas de la @laliga. Ha sido parte de la historia de estos 90 años de competición, muchos clubes en sus botas, rezaremos por ti. D.E.P Jose Antonio Reyes", publica Tebas."El fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol y todos los que forman parte de la Selección española de fútbol lamentan el fallecimiento del jugador internacional con España José Antonio Reyes", afirma la RFEF en un comunicado.indica en un mensaje que "está impresionada y triste por el fallecimiento de José Antonio Reyes a los 35 años. Todo el mundo del fútbol echará de menos a Reyes, internacional español con cinco títulos de la #UEL. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este terrible momento".El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguezimposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba".Y es que aunque hace años que el utrerano salió del club de Nervión era muy querido aún y el impacto ha sido tremendo en la capital andaluza, no solo en su actual equipo, el Extremadura, que publicó que "con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma. DEP".Sus otros exequipos también mostraron su sentimiento.publica en twitter un mensaje en el que indica que "la familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz"; el Espanyol señala que "Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al @SevillaFC"; el Córdoba comunica la noticia y precisa que "eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz"; el Arsenal destaca que fue "parte del equipo de invencibles y fue una figura popular del club, por lo que siempre tendrá un lugar epsecial en nuestros corazones., al igual que federaciones territoriales de otros deportes e incluso llegaron mensajes desde el ámbito político.