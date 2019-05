El Collao rozará mañana el lleno en el partido clave para sellar la salvación

La afición del Alcoyano se volcará mañana (18.00) con su equipo en el decisivo duelo por la permanencia contra el Celta B. El Deportivo se encuentra obligado a remontar el marcador de la ida del play-out (1-0) y es consciente de que aliviar la dificultad de ganar por una diferencia de dos goles depende en gran medida del calor que desprenda la grada.

Fuentes del club han señalado a este diario que esperan superar mañana la mejor entrada del curso (4.100) registrada en la última jornada de la Liga regular frente al Conquense y rozar el lleno. Cabe recordar que el aforo de El Collao es de 4.800 espectadores. Los abonados de tribuna y lateral habían retirado hasta ayer alrededor de un millar de invitaciones, mientras que es gratuito el acceso a los fondos de Gol A y de Gol B. Las peñas se encargarán de la ambientación desplegando tifos, pancartas y banderas.

El cuerpo técnico ha desestimado la posibilidad de concentrar previamente a la plantilla en un punto de la ciudad para desplazarse al estadio en autobús y recibir el primer aliento de sus seguidores. La experiencia del día del Conquense no obtuvo el desenlace deseado y se ha optado por mantener la rutina.

Michael Anaba, centrocampista del Alcoyano, mostró ayer su absoluto convencimiento en levantar el 1-0 que trae de renta el Celta B del partido de ida y que su equipo se salvará. «Esto es una final, es como ir a la guerra porque no hay marcha atrás y nos toca actuar, ya no valen las buenas palabras porque fracasar en este partido significaría el descenso», apuntó. Para el jugador ghanés el 1-0 en contra es un resultado «perfectamente remontable, además vamos a jugar en casa y tendremos a la afición a nuestro favor. Será un partido difícil pero nos va la vida en este partido y hemos de afrontarlo como se merece. Todos desde pequeños hemos visto finales, aquí no hace falta una motivación extra». Anaba, que cumple su segunda etapa en el club, piensa que la palabra clave no es ganar, «sino conseguir no bajar».

El futbolista piensa que el vestuario está muy mentalizado: «Sabemos cómo juegan, vimos cuáles eran los puntos fuertes y débiles en el partido de la pasada semana, ahora hemos de ir a por ellos desde el primer minuto y seguir las instrucciones del míster, que sabe cómo hacerlo».

Malestar



El consejo de administración del Alcoyano ha mostrado su disconformidad con las declaraciones del presidente del Celta, Carlos Mouriño, que les acusa de hablar de encerrona, de presionar a los árbitros y de frases como «vais a saber lo que es bueno». El club elevará una protesta formal ante Federación.

Barrera: «Estoy seguro de que lo vamos a levantar»

Mario Barrera, entrenador del Alcoyano, se mostró tajante a la hora de referirse al momento más crucial del curso. «Estoy seguro de que lo vamos a levantar. El 1 a 0 es remontable con el apoyo de la gente. El campo va a ser una olla a presión. En el peor momento es cuando más ha estado la afición con nosotros y lo valoramos. Entre ellos y nosotros resolveremos la eliminatoria sabiendo que tenemos que marcar y evitar que ellos lo hagan», dijo. El técnico hispano.argentino aprovechó la comparecencia ante los medios para disculparse. «Un aficionado tuvo un intercambio de palabras con un jugador en un entrenamiento y he de pedirle perdón porque en este momento hemos de asumir todo aquello que nos puedan reprochar porque lo tenemos merecido». En lo que respecta al capítulo de ausencias, Barrera mantiene la posibilidad de contar con Fomeyem. «Tiene una fatiga muscular y vamos a esperar a ver cómo evoluciona».