Carrascosa: "El vestuario del Eldense estuvo dividido"

Pablo Carrascosa García (Valencia, 1986) ha sido el goleador del Eldense en la presente competición liguera, y aunque el equipo lo intentó no pudo jugar el playoff: "El vestuario estaba dividido por grupos. No hubo disciplina ni profesionalidad dentro del equipo, en muchas fases estuvimos bloqueados por los resultados que no llegaban y otros que se torcieron", afirma Carrascosa.

El delantero valenciano disputó 2.193 minutos con el Deportivo y ha sido el máximo goleador con 13 tantos entre los 29 partidos de Liga que jugó, ya que se perdió ocho por lesión y uno por acumulación de cinco amonestaciones: "Cuando hay mala dinámica es difícil salir de ella. Luego el presidente que había no puso dinero y hubo salida de jugadores".

Pese a todo se siente "satisfecho" de los 13 goles que anotó pero lamenta "haberme perdido varios encuentros por lesión". Su olfato goleador le ha hecho recibir "varias" ofertas, entre ellas del mismo Eldense para que "renueve". Sin embargo baraja diferentes ofrecimientos: "Estoy escuchando ofertas y esperando a ver qué equipos suben y bajan para tomar una decisión".

Sin embargo, mientras Carrascosa deshoja la margarita de la continuidad, el Eldense va perfilando la nueva plantilla. En ese sentido el club renovó a Mati, Mario Uclés y Jesús Sáchez, y se hizo con los servicios del lateral derecho Esteban Salazar (Elda Industrial) y los centrales Kevin Sanz (Elda Industrial) y Álex Roser (Guadalajara).