Alejandro Gómiz estrena su palmarés sub 23 en Santiago

Alejandro Gómiz (Mutua Levante Alé) ha logrado el triunfo en el Trofeo Ascensión disputado en Santiago de Compostela. El almoradidense ha estado acompañado en el podio por Montenegro y De Mateos. Tras unas semana concentrado en Navacerrada se mostró superior en el esprint y, de esta manera, logra su primera victoria en la categoría élite y sub 23. "Me sentí superior en la recta final, pero no me quise confiar y lo di todo hasta que no atravesé la línea de meta", confesaba Gómiz antes de reconocer que "si no por mis compañeros esta victoria hubiera sido imposible. Sobre todo, Juan Belandria y Miguel Juan han sido claves. Han estado fantásticos".

El alicantino dedicó en primer lugar el triunfo "al equipo por confiar en mí y darme la oportunidad". Tampoco se quiso "olvidar de mis padres, de mi hermana y de mi novia Eva, que son los que me aguantan en el día a día".

El viernes arranca la Vuelta a Coruña

El Mutua Levante Alé participa a partir del viernes, 31 de mayo, en la Volta Coruña que arranca a las 13:30 en As Pontes. Serán 430 kilómetros divididos en tres etapas muy exigentes. El equipo alcoyano partirá con Iñaki Gozálbez, Felipe Orts, Alejandro Gómiz, Juan Belandria, Miguel Juan, Rafa Lluch y Nahuel D´Aquila. También estará Julio Alberto Amores.

Recorrido de la Volta Coruña 2019

Etapa 1: As Pontes-As Pontes; 150 km (viernes, 31 de mayo)

Etapa 2: Muros-Muros; 141,6 km (sábado, 1 de junio)

Etapa 3: Sigüeiro (Oroso)-Sigüeiro (Oroso); 140km (domingo, 2 de junio)