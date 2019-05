El Alcoyano desafía a la estadística para sellar la salvación contra el Celta B

El Alcoyano encara la semana más decisiva de las últimas dos décadas. Los últimos 90 minutos del curso contra el Celta B serán a vida o muerte porque solo uno disfrutará del privilegio de mantener la categoría. El filial dispone de una mínima ventaja (1-0), mientras que los blanquiazules cuentan con el factor campo determinante en la historia reciente. Con todo, desde hace un par de temporadas El Collao ha dejado de ser un fortín. Atrás quedó un período glorioso de quince meses invicto iniciado por Palop en octubre de 2015 y prolongado por Toni Seligrat hasta abril de 2017.

Los encuentros de local pesan ahora como una losa hasta el extremo de jugar malas pasadas del calibre del último empate contra el Conquense que condenó al play-out. El Deportivo de Mario Barrera se encuentra obligado a ganar el próximo domingo por una diferencia de dos goles, única vía para festejar la permanencia al filo de las 20.00 y dar carpetazo con un éxito relativo a un curso para olvidar.

La plantilla y el cuerpo técnico se han propuesto desafiar a la estadística, claramente desfavorable. De los diecinueve partidos disputados en El Collao en la Liga regular solo el resultado de la primera jornada contra el Barcelona B (3-1) valdría para certificar la salvación. Los tres triunfos restantes se saldaron con una exigua diferencia: Sabadell y Lleida Esportiu (2-1) y Hércules (1-0). El empate ha sido el desenlace más repetido, nada menos que once veces, mientras que la derrota se ha asomado en cuatro ocasiones por Alcoy.

La dificultad para dejar a cero la portería de Miguel Bañuz añade más incertidumbre al desenlace del play-out. Únicamente se ha logrado en cinco compromisos: Ontinyent, Hércules, Ejea, Peralada y Atlético Baleares. La última vez fue contra el campeón del grupo III, el pasado 20 de enero, pero solo contra el equipo de la capital de la provincia sirvió para conquistar los tres puntos.

La plantilla, no le queda otra salida, se ha mentalizado para no dejar escapar la segunda oportunidad delante de una afición entregada. El central Franck Fomeyem, lesionado, se presume como baja, aunque el club no ha facilitado el parte médico. El lateral Carlos Barreda también acabó con molestias el primer asalto en el campo de Barreiro. El consejo de administración desvelará hoy junto a las peñas la política de acceso al campo.