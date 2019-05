Juan Ayuso muestra su poderío en Francia

Andrii Ponomar (Ucrania) se adjudicó el domingo por la tarde la tercera y última etapa del Trofeo Morbihan Center (Copa de las Naciones Junior), disputado entre Moustoir-Ac y Locminé, sobre una distancia de 107,6 kilómetros. El alicantino Juan Ayuso entró en el puesto sexto, que le permite terminar la prueba gala en quinta posición, después de que en la primera etapa lograra el mismo puesto y que en la contrarreloj de la mañana del domingo perdiera más tiempo del previsto. "Así como por la tarde he tenido buenas sensaciones, no ha sido igual unas horas antes en la lucha individual contra el crono. Hemos intentado irnos en numerosas ocasiones, pero los alemanes no han dejado ni un metro a los que íbamos bien en la clasificación general. Al final, se ha ido el ucraniano Ponomar y se lo han permitido. El resto se ha decidido al esprint".

Michel Hessmann (Alemania) ha ganado la clasificación general de esta 26ª edición. Sucede al belga Remco Evenepoel en los ganadores del evento. Juan Ayuso se ha codeado con los mejores, en su primer año como júnior, con el maillot de la selección nacional. Un paso más en su progresión. El xabiense ha vuelto a demostrar su clase y que tiene nivel para competir en cualquier carrera.

Clasificación de la segunda etapa (CRI) :

1 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER les 7 km en 9'06''40 (moy. 46,12 km/h)

2 HAYTER Leo GRANDE BRETAGNE GBR 09'15''62 09''22

3 BALLERSTEDT Maurice ALLEMAGNE GER 09'16''46 10''06

4 STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 09'17''84 11''44

5 RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 09'21''04 14''64

34 AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP 09'48''90 42''50

Clasificación de la tercera etapa :

1 PONOMAR Andrii UKRAINE UKR les 107,6 km en 2h29'21'' (moy. 43,227 km/h)

2 BAGLIONI Enrico ITALIE ITA 30''

3 GEORGE Alfred GRANDE BRETAGNE GBR '

4 BODARD Damien PAYS DE LA LOIRE FRA '

5 WATSON Samuel GRANDE BRETAGNE GBR '

6 AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP '

7 GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP '

8 PAULUS Milan BELGIQUE BEL '

9 STRELKOV Nikita RUSSIE RUS '

10 GONZALEZ SEGURADO Jorge ESPAGNE ESP '

General final

1 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER les 237,4 km en 5h27'45'' (moy. 43,525 km/h)

2 WATSON Samuel GRANDE BRETAGNE GBR 17''

3 JOHANSSON Oskar Myrestol NORVEGE NOR 23''

4 BUTTERONI Gregorio ITALIE ITA 30''

5 AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP 42''

6 RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 51''

7 CORVAISIER Antonin FRANCE FRA 01'08''

8 D'HERVEZ Thibault BRETAGNE FRA 01'13''

9 AIMONETTO Pietro ITALIE ITA 01'16''

10 BODARD Damien PAYS DE LA LOIRE FRA 01'21''