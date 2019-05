Juan Ayuso, quinto en la primera etapa del Trophée Centre Morbihan

Gregorio Butteroni (Italia) ha logrado el triunfo en la primera etapa del Trophée Centre Morbihan (Copa de las Naciones Junior), que se ha disputado en los alrededores de la localidad francesa de Plumelin sobre una distancia de 122.8 kilómetros. El italiano se adelantó en los últimos metros a Samuel Watson (Gran Bretaña). Oskar Johansson Myrestol (Noruega), completó el podio. El alemán Óskar Johansson fue cuarto y el alicantino Juan Ayuso, quinto. Todos en el mismo tiempo. El xabiense, con el maillot de la selección española entró primero en el último kilómetro, pero fue rebasado por los cuatro corredores en los últimos metros. Butteroni se convierte al mismo tiempo en el primer líder de esta 26ª edición de la prueba gala. El vencedor final de la carrera se decidirá el domingo en una contrarreloj individual matinal de siete kilómetros y en una tercera etapa en línea, de 107, 6 kilómetros, que se disputará por la tarde

Clasificación de la primera etapa:

1 Butteroni Gregorio ITALIA la ITA 122,8 kilometros 2h48'48 '' (promedio de 43,649 kmh.)

2 Samuel WATSON Gran Bretaña GBR

3 Oskar JOHANSSON Myrestol NORUEGA NOR

4 HEBMANN Michel ALEMANIA GER

5 Ayuso PESQUERA Juan ESPAÑA ESP

6 BODARD Damien LOIRA FRA 20 '

7 CORVAISIER Antonin FRANCIA FRA'

8 Aimonetto Pietro ITALIA ITA '

9 Hervez Thibault BRETAÑA FRA 22' '

10 POPUGAYEV Maxim KAZAKHSTAN KAZ 36' '

Gómiz. segundo en Murcia

El corredor del Mutua Levante Alé, Alejandro Gómiz, ha sido segundo en Zeneta en el Gran Premio Poncemur. El ganador de la prueba ha sido Eloy Teruel (Gsport Plataforma Central), que se ha proclamado campeón de Murcia. Mario Carrasco (Valverde Team) terminó tercero y de esta manera consiguió el título autonómico sub-23. El almoradidense fue el más rápido del pelotón.

Buena actuación de Sandra Alonso

La italiana Elisa Longo Borghini ha conseguido ganar la Emakumeen Bira en esta última etapa con salida y llegada en Oñati, tras imponerse también en la cuarta y última etapa de la carrera. La torrevejense Sandra Alonso (Bizkaia Durango) fue décima en la primera etapa y demostró que puede codearse con las mejores ciclistas del mundo. "Me he encontrado muy bien, excepto la segunda jornada, que pase un mal día. Me da confianza para próximas carreras". Alonso correrá la próxima semana las clásicas de Plumelec.