El Elche Mustang será europeo si gana esta tarde en Pontevedra

El CBM Elche Mustang cierra esta tarde (19 horas) en el pabellón de A Sangriña, en A Guarda, la campaña 2018-19 ante el Mecalia Atlético Guardés en la última jornada de División de Honor Femenina de la Liga Guerreras Iberdrola. Si gana, el Mustang tiene competirá la próxima temporada en Europa porque depende exclusivamente de sí mismo.

El Elche Mustang es optimista con la jornada y confiesas que la semana de entrenamientos ha sido «muy buena». El grupo ha podido entrenar todos los días y ninguna de las jugadoras ha tenido ningún problema musuclar, algo que está haciendo que su dinámica esté siendo óptima.

El equipo entrenado por Joaquín Rocamora salió de viaje ayer viernes a las siete de la mañana con el propósito de poder entrenar en Porriño, por la tarde. Al municipio de a A Guarda, donde decidirá esta tarde sus opciones europeos, llegó para cenar y poder descansar para esta final.

El equipo ilicitano, pese al esfuerzo de tan largo desplazamiento (1.043 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta) l, viaja con la ilusión de intentar sorprender al Guardés. El Mustang se clasificaría para jugar en la competición europea si gana y saben que esto sería algo histórico para el club porque sería la tercera vez que ocurre en toda su historia.

El conjunto ilicitano se enfrentará a Mecalia Atl. Guardés, una de las mejores plantillas de la liga. El Guardés tiene muchas jugadoras incisivas en su primera línea, como la ilicitana África Sempere. Aunque ya las eliminaron de la Copa de la Reina, en Carrús (34-21), en la vuelta en A Sangriña (31-26), y ganaron de uno en la liga en la pista de Carrús (23-22).

Asimismo, las franjiverdes saben que es una de las pistas más difíciles de la liga por cómo aprieta su afición, convirtiéndola en el llamado Inferno de A Sangriña.

Las opciones del Mustang pasan por llegar al final del partido con un resultado bajo, donde no se hayan producido muchas transiciones y las rivales no hayan podido generar mucho daño. Además, las franjiverdes deben finalizar bien las acciones para que no les perjudiquen con los contraataques.

Joaquín Rocamora, técnico del Mustang, asegura que él y su equipo llegan al partido con mucha ilusión, pero conocen la dificultad a la que se enfrentan. Rocamora espera que al menos puedan llegar al final de encuentro con opciones y puedan luchar por una victoria.