Santi Rico, primera opción del Élitei Project de Elda

Idella y Elda Industrial ya forman parte de la historia del fútbol eldense, ya que como anticipó este diario el lunes, los dos equipos han sido absorbidos por fusión para dar paso al Élitei Project de Elda, club que será presidido por Vicente Cabanes Arteseros, siendo vicepresidente de la entidad Joaquín Maestre Amer.

De se modo, el técnico eldense Santi Rico Marhuenda es la primera opción para entrenar al primer equipo del Élitei Project, que militará en el grupo IV de Preferente, siempre que él acepte las condiciones de la nueva entidad, ya que durante la presente temporada fue el entrenador del Elda Industrial.

El que puede convertirse en nuevo componente del Élitei Project es Antonio Rubio "Campello", entrenador que ha subido a Preferente al Petrelense y al que le han ofrecido el cargo de director deportivo para formar parte del nuevo proyecto.

Rubio, que no podrá comenzar la temporada entrenando al haber sido sancionado con dos partidos tras ser expulsado en Sueca, indica a Radio Petrer que no tiene intención "de abandonar el barco, pero me apetece realizar otras cosas y no sé si realmente lo voy a compaginar", en relación a entrenar en Petrer y formar parte del Élitei Project. En ese sentido, Vicente Soler, presidente del Petrelense, quiere que se quede "porque es el talísman y damos por hecho de que se quede en el Petrelense".