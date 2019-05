Honores y promesas al HLA

La recepción en el Ayuntamiento ha puesto el broche final a la extraordinaria temporada del HLA Alicante, que ha ascendido a LEB Oro (segunda categoría del baloncesto español) a falta de un partido y también ganó la Copa meses atrás. Ambos trofeos han sido entregados por la Federación al equipo de Pedro Rivero en el salón azul del Consistorio, que se quedó pequeño para este acto al que no faltó nadie a pocas horas del inicio de la campaña de las elecciones municipales.

Elisa Aguilar, directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, entregó a los jugadores los trofeos y elogió el proyecto liderado por Toni Gallego. «He hablado con él en muchas reuniones y sé las dificultades que ha pasado para sacar adelante este proyecto... Es un ejemplo de que nunca hay que desfallecer ni dejar de intentarlo», señaló la mítica exjugadora, quien lanzó un dardo envenenado al alcalde Barcala: «Ahora hay que echar el resto y quién sabe si el año que viene podemos estar aquí otra vez», señaló Aguilar en referencia a un posible ascenso a la ACB del que Gallego no quiere oír hablar.

El presidente del HLA, visiblemente emocionado, afirmó que el objetivo es «consolidar al equipo» en la segunda categoría del básket nacional, al tiempo que también pidió la ayuda de las instituciones para poder llevar a cabo esta empresa: «Necesitamos seguir sumando gente, patrocinadores a este proyecto si queremos que Alicante crezca. Si no nos ayudan, será imposible».

El alcalde recogió el guante y, a pocas horas del inicio oficial de la campaña electoral, garantizó su respaldo al proyecto, que este año ha contado como patrocinador principal con el grupo sanitario HLA: «El interventor me acaba de decir que el proyecto está ya listo para la firma y eso es una gran noticia. Este salto de categoría es importantísimo pero ahora hay que seguir apoyando y ya os puedo adelantar que el Ayuntamiento estará a la altura de la circunstancias».

El entrenador Pedro Rivero se acordó de «los que no salen en la foto» e hizo mención al servicio médico, personal de oficianas, delegados y utilleros, mientras que el capitán Quique Garrido, máximo representante de la plantilla junto a Nacho Díaz, calificó como «espectacular» la temporada. «Me queda ya poco en esto (tiene 37 años) y he disfrutado muchísimo, he aprendido de este grupo humano con gente joven, trabajadora, humilde y con valores. Esta experiencia me acompañará toda la vida», señaló el veterano base de Barcelona.

Al término de los discursos y la entrega de trofeos y regalos, los jugadores, cuerpo técnico y empleados del HLA Alicante saludaron desde los balcones del Ayuntamiento a los cerca de 300 aficionados que dieron color a la Plaza y corearon los nombres de los héroes que el pasado sábado ascendieron a LEB Oro tras una segunda vuelta extraordinaria.