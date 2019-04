El HLA supera al Juaristi (62-76) y ya acaricia la LEB Oro

El HLA ya acaricia la LEB Oro tras una nueva victoria en la cancha del Juaristi. (62-76). Los alicantinos asegurarán el ascenso con dos victorias más que puede ser solo una si el Villarrobledo pierde mañana sábado en su partido en Zamora. El conjunto de Rivero tuvo que sudar más de lo esperado para llevarse el triunfo y todo se decidió en el último cuarto donde entró por detrás en el marcador (55-53). Una vez más fue Schmidt el que impulsó al HLA con siete puntos consecutivos para encarrilar una victoria que comienza a saber a Oro. El tercer cuarto se complicó más de la cuenta con un parcial de 11-0 de los vascos con un enorme Powell que a punto estuvo de amargar la noche.

El HLA dio buena muestra de su defensa cuando la ejecutó con la maestría que le caracteriza en el segundo cuarto, momento en el que comenzó a noquear a su rival con un parcial de 2-19. Cuando el conjunto alicantino hace su juego no hay rival que le haga sombra y el Juaristi tuvo que sucumbir ante el poderoso juego de su rival. No gustó a Rivero el parcial de 10-0 que le endosó el equipo vasco en el primer cuarto. El 17-9 era un signo de que las cosas no se estaban haciendo bien en un HLA que comenzó el partido algo dubitativo. El Juaristi estuvo más acertado en los primeros minutos ante un rival que echaba en falta la inspiración de Pitts. La entrada de Larsson acabó con el parcial en contra para llegar al final del primer cuarto con un 19-13. Preocupación ninguna, una de las virtudes de este HLA es su capacidad para remontar partidos como ha demostrado toda la temporada.

La verdadera cara de los alicantinos se vio en el tercer cuarto, que fue cuando rompieron el partido con un 0-13. Galán fue el amo de la pintura mientras que la defensa del HLA convertía al cuadro vasco en un equipo vulgar. No tardó la ventaja en superar los 10 puntos pese a que el ataque lucentino no tuvo la mordiente que acostumbra y se complica la vida tras el descanso.