Juan Ayuso sufre en el Infierno del Norte

El ciclista alicantino Juan Ayuso ha sufrido un auténtico infierno en la París-Roubaix de la Copa de las Naciones para ciclistas júniors. Todo le ha salido al revés, en la denominada clásica del adoquín, como integrante de la selección española. Algo semejante a lo que le sucedió el sábado al torrevejense Manuel Peñalver en la Flandes sub 23. Las averías han impedido que ambos hayan estado con los mejores en dos carreras en las que la suerte es fundamental para llegar con opciones al final. Tener buenas piernas es importante, pero eso no sirve de nada "si la diosa fortuna no está de tu lado", asumen ambos corredores. No obstante, tratan de ser positivos y son conscientes de que la participación en este tipo de pruebas sirve para aprender de cara al futuro. Toca pasar página a los dos y mirar al futuro inmediato con optismo.

Juan Ayuso califica de "mas duros de lo previsto" los 111 kilómetros y los 17 tramos adoquinados del llamado Infierno del Norte y en los que tener una pizca de suerte resulta fundamental para pelear por llegar al velódromo de Roubaix con opciones a la victoria. "Hasta el primer paso por el pavé he ido bien, pero, en esa primera dificultad de la prueba, se me ha hecho un nudo en la cadena y todo se ha ido al garete. A partir de ahí me ha tocado durante toda la carrera ir persiguiendo. He tenido que hacer cuatro cambios de bicicleta y he terminado con un dolor de manos increíble". Los diversos contratiempos también fueron la moneda de cambio del resto de componentes de la selección española. Los mejores clasificados fueron Igor Arrieta (33), Lander Lartitegui (40) y Javier Serrano (42).

La carrera junior estuvo marcada por la escapada en solitario de un valiente Michael Garrison a falta de unos 70 kilómetros. A 30 para el final saltaron del pelotón en busca del estadounidense el holandés Van Veenendaal y el francés Toumire, que ya a diez para la meta dieron caza a un Garrison fundido y que acabaría por perder el tren de los dos corredores que enfilaban el velódromo de Roubaix, con victoria final para Van Veenendaal al esprint. Tercero, llegando desde atrás y superando también al norteamericano, sería otro holandés: Lars Boven.

A Manuel Peñalver le sucedió algo semejante en Flandes. El torrevejense, que ya tiene puesta su mirada en el Tour de Croacia, no está encontrando el premio a su trabajo en este inicio de campaña. Tenía muchas ilusiones en esta carrera, pero no le salieron las cosas como a él le hubiera gustado. El resto de los españoles tampoco estuvieron delante de una carrera que ganó al esprint el danés Andreas Stokbro Nielsen mostrándose como el más rápido, secundado por el belga Cédric Beullens y el británico Jake Stewart.