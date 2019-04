Alejandro Gómiz fija su mirada en el clasicómano neerlandés Niki Terpstra

El Gran Premio Inauguración Hh7 que se disputa en la localidad catalana de Les Franqueses y la IL Urrakiko Igoera en Azpeitia contarán con presencia de ciclistas alicantinos. El Mutua Levante Alé, con Alejandro Gómiz, Felipe Orts, Nahuel D´Aquila, Marc Sánchez, Pere Tarazona, Miguel Juan, Juan Belandria y Sergio Blasco estarán en la prueba en Les Franqueses, valedera para el ranking nacional. El almoradidense Alejandro Gómiz (21-11-1997), que lleva varias competiciones en esta campaña rozando el triunfo, sueña con lograrla el domingo en tierras catalanas. "Arrastro problemas con las alergias y algún contratiempo físico más que me están impidiendo rendir todo lo bien que yo quisiera, pero la temporada es larga y estoy convencido de que al final lograremos subir a lo más alto del podio en alguna carrera", afirma el corredor alicantino del Mutua que se proclamó campeón de España junior en 2015 en Sabiñanigo. Considera que es un ciclista que "pasa bien la media montaña y cuenta con un punto de velocidad bueno".

Su ídolo es Alejandro Valverde, pero encima de la bicicleta "me identifico más con Niki Terpstra", un clasicómano neerlandés que cuenta en su palmarés con dos «monumentos», el Tour de Flandes y la París Roubaix. Sus objetivos para este temporada son "la Vuelta a Castellón y los campeonatos de España". Gómiz destaca el "buen ambiente que existe dentro de este equipo en el que las victorias de los compañeros se viven como propias y de ahí que todos nos ayudemos en las carreras". Finalmente, reconoce que le gustaría "dar el salto al profesionalismo, pero no es fácil. El nivel es muy alto y cada día es más complicado ganar carreras".

En el Gran Premio Primavera de Les Franqueses también estará el noveldense Julio Alberto Amores (Electro Hiper Europa), vencedor en tierras catalanas del Trofeu Joan Escolá. Fue tercero en el Campionat de Sabadell.

La prueba cuenta con 152 kilómetros de recorrido, repartidos en cuatro vueltas de 38 kilómetros, con salida en la Rambla de les Franqueses. La carrera se iniciará a las 9 de la mañana.

Eusebio Pascual quiere estrenarse

Azpeitia también acoge el domingo la Subida a Urraki, perteneciente al Torneo Euskaldun. El recorrido, de 124 kilómetros, es sencillo en su primera parte, pero todo se resolverá en las rampas del Alto de Urraki, al cual, deberán ascender en dos ocasiones. La salida está prevista para las 15.30 horas y la llegada a meta a las 18.30. Uno de los favoritos para levantar los brazos en la cima es el contestano Eusebio Pascual (Caja Rural). El alicantino está siendo protagonista en este inicio de temporada en varias carreras pero le está faltando una pizca de suerte para conseguir el triunfo. En la prueba vasca también pedalearán Javi Gil (Baqué BH), con ganas de ser profeta en su segunda tierra, además de Eugenio Sánchez, como integrante del equipo navarro Lizarte. La tarde del domingo promete emociones fuertes.

Ronde Van Vlaanderen U23

El sábado se corre la Ronde Van Vlaanderen U23, prueba perteneciente a la Copa de las Naciones, en la que el torrevejense Manuel Peñalver (Burgos BH) defenderá los intereses de la selección española sub 23. El alicantino estará acompañado por Urko Berrade (Euskadi-Murias) y los amateurs Iñigo Elosegui (Lizarte), Alejandro Ropero (Kometa Cycling Team), Kiko Galván (Lizarte) y Joel Nicolau (Caja Rural).

Finalmente, en la categoría junior, Juan Ayuso correrá el domingo con España la París-Roubaix.