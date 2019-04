Nuñez acude a la Klasika Primavera de Amorebieta y Alarcón al Tour de Turquía

José Carlos Núñez regresó hace una semana a la categoría ciclista Élite UCI-Continental con el maillot del Guerciotti-Kiwi Atlántico, en el Gran Premio Miguel Indurain disputado en Estella, tras una campaña compitiendo en élite y sub 23. "La vuelta a la competición con el pelotón de los mejores resultó dura, pero a la vez ilusionante. Estar de nuevo en la máxima categoría es todo un reto y, ahora, hay que seguir creciendo", comentaba el corredor ilicitano que ya tiene puesta su mirada en la Klasika Primavera Amorebieta (1.1 UCI Europe Tour), cuya sexagésima quinta edición tendrá lugar el domingo, 14 de abril. "Nuestro objetivo en la prueba vasca sigue siendo el mismo que en el de Indurain, ser protagonistas en la fuga y conseguir meter tres ciclistas lo más arriba posible para puntuar por escuadras. Somos un equipo nuevo que se tiene que dejar ver en todas las carreras. Estamos con muchas ganas".

Una vez concluidas las obras de Autzagane, la prueba de Amorebieta ha vuelto al recorrido habitual con lo que repetirá el circuito final que venía utilizando hasta 2013. Así, se subirán Montecalvo (2ª Cat.) y Autzagane (3ª Cat.) tres veces, con paso por el centro de la localidad vasca.

Por su parte, Raúl Alarcón (W52 FC Porto) también regresa a la carretera en el Tour de Turquía que se corre a partir del 16, martes, y que finaliza el domingo 21. Se trata de una competición de máxima categoría World Tour (2.UWT) que el año pasado ganó el español Edu Prades, que entonces competía en el Euskadi Murias. "Las sensaciones son buenas, me encuentro en un buen momento y espero estar ahí dando guerra. Me está costando ganar este año y espero hacerlo en esta ocasión. El equipo va ilusionado y con el deseo de dejarse ver", explica el sajeño.

Denis Vulcan, que participó la pasada semana en el Giro de Sicilia con el Guiotti Vitoria Palomar se encuentra concentrado con sus compañeros en un hotel de Milán preparando las próximas carreras. El albaterense disputará del 22 al 26 de abril el Tour de los Alpes.

Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) está concentrado en Sierra Nevada y como preparación del Giro de Italia competirá del 25 al 27 de abril en la Vuelta a Castilla y León que ganó en la pasada edición. Su trazado está inspirado en el Camino de Santiago que recorre dicha comunidad autónoma. La primera jornada saldrá desde Belorado en dirección a Castrojeriz. Frómista dará salida a la segunda etapa, que terminará en Villada. La tercera partirá de León y finalizará en Villafranca del Bierzo, que será la línea de meta final. Un total de 517 kilómetros divididos en tres días y sin final en alto.

Mientras tanto, Rafa Valls (Movistar Team) y Antonio Molina (Caja Rutal) se recuperan de sus respectivas lesiones.

Peñalver y Ayuso, con la selección

La Copa de las Naciones de la UCI vuelve este fin de semana con la disputa de dos de los grandes monumentos del ciclismo, el Tour de Flandes y la París-Roubaix en sus ediciones para ciclistas sub 23 y júnior, respectivamente.

Los alicantinos Manuel Peñalver (Burgos BH) y Juan Ayuso (Bathco Team), como integrantes de la Selección Española de Ciclismo, afrontan estas dos clásicas.

El combinado sub 23, con Peñalver entre los elegidos, corre el Tour de Flandes durante la jornada del sábado, mientras que los júniors se enfrentarán al Infierno del Norte, la París-Roubaix, el domingo.