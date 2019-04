Peñalver y Ayuso corren el Tour de Flandes sub 23 y la París-Roubaix júnior

La Copa de las Naciones de la UCI regresa este fin de semana con la disputa de dos de los grandes monumentos del ciclismo, el Tour de Flandes y la París-Roubaix en sus ediciones para ciclistas sub 23 y júnior, respectivamente.

Los alicantinos Manuel Peñalver (Burgos BH) y Juan Ayuso (Bathco Team), como integrantes de la Selección Española de Ciclismo, tienen por delante dos días de viento, lluvia, pavés, muros y adoquines.

El combinado sub 23, con Peñalver entre los elegidos, corre el Tour de Flandes durante la jornada del sábado, mientras que los júniors se enfrentarán al Infierno del Norte, la París-Roubaix, el domingo. Una buena oportunidad para aprender los entresijos de estas clásicas y seguir creciendo como ciclistas. Ya compitieron ambos hace dos semanas en la Gante-Wevelgem. La mala suerte, en forma de caídas y averías, impidieron que ambos corredores estuvieran con los mejores en los kilómetros finales de dicha clásica. Ahora, confían en que todo salga bien. Peñalver llega en un gran momento de forma, mientras que Ayuso no ha entrenado en los últimos días por un problema de salud pero espera llegar en plenas condiciones físicas.