La Federación esperaba más gente durante los tres días

Francisco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano, quedó satisfecho con el evento que ha acogido desde el pasado viernes el Pitiu Rochel aunque echó en falta más público durante los dos primeros días de competición. «Hay que darle una vuelta a todo y valorar porqué en los dos primeros días no ha habido un lleno como en la final», afirmó el dirigente. «El hecho está claro, como las entradas eran de día la gente iba a un partido y se iba a hacer turismo, pero estamos muy agradecidos al público por el gran ambiente que se ha vivido en la final», añadió Blázquez, que informó de cómo se fraguó la elección de Alicante como sede de la Copa del Rey. «Cuando la asamblea aprueba el acuerdo, la ASOBAL tenía una serie de conversaciones con otra ciudad pero al final no fructificaron y no pudo ser, por lo que tuvimos que elegir otra sede en febrero. Intentamos jugar en el Centro de Tecnificación pero no era posible, por lo que la llevamos al Pitiu Rochel, por lo que tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho tanto la Diputación como el Ayuntamiento por haber hecho esto en tan poco tiempo».