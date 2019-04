Caparrós anuncia que padece una leucemia que no le impedirá seguir entrenando

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, anunció este domingo, tras la victoria por 0-2 de su equipo en Valladolid, que padece una "leucemia crónica" que no le impedirá ejercer su trabajo con normalidad.

Caparrós aclaró que su enfermedad "no requiere tratamiento" y le "permite hacer vida normal", por lo que ha tomado la determinación de "no hablar del tema", ya que es "algo particular" que no interfiere en su labor como responsable técnico del primer equipo sevillista.

El preparador utrerano ha comparecido brevemente, en un vídeo que ha difundido el Sevilla, en la zona mixta del Nuevo Zorrilla junto al presidente del club, José Castro, y su recién repescado director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', para transmitir normalidad.

El pasado 18 de marzo, en la presentación de Monchi, éste no descartó que Joaquín Caparrós sea el entrenador elegido para dirigir al Sevilla la próxima temporada pese a que su dolencia ya había sido diagnosticada, pues lo considera "perfectamente capacitado y sería absurdo descartarlo".

Por segunda temporada consecutiva, un entrenador del Sevilla sufre una enfermedad grave en plena temporada, después de que al argentino Eduardo 'Toto' Berizzo le fuese detectado un cáncer de próstata que lo obligó a interrumpir su desempeño.

Berizzo comunicó la noticia la noche del 21 de noviembre de 2017, después de que el Sevilla empatase a tres goles con el Liverpool un partido de Liga de Campeones, fue operado una semana más tarde y se perdió cuatro partidos oficiales -dos de Liga, uno de Copa y otro de competición continental-, en los que dirigió al equipo uno de sus asistentes, Ernesto Marcucci.

El 15 de diciembre, Berizzo volvió a sentarse en el banquillo del Sevilla pero fue destituido en la víspera de Navidad, antes de que, a comienzos de febrero, informase mediante un comunicado de que había superado por completo su enfermedad.