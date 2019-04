Rubén Plaza mira al Giro tras su décimo puesto en el Gran Premio Miguel Indurain

El ciclista francés Jonathan Hivert, del equipo Direct Energie, se ha impuesto en el XXI Gran Premio Indurain, disputado en Estella con un recorrido de 193 kilómetros, con salida y llegada en la localidad navarra. El ibense Rubén Plaza ha estado con los mejores, incluso ha lanzado un ataque a ocho kilómetros de meta que no ha fructificado, y al final ha terminado en el puesto décimo. Por su parte, el ilicitano José Carlos Núñez ha tenido la oportunidad de volver a competir con profesionales después de que ya lo hiciera en 2017 con el Dare Viator Maype.

A unos 30 kilómetros de meta se produjo una escapada de un grupo de unos veinte corredores, con Rubén Plaza junto a hombres importantes como Omar Fraile, Luis León Sánchez, Gorka Izaguirre, Jesús Herrada, Jonathan Hivert, Sergio Higuita o Carlos Verona. Los marcajes entre los corredores fueron aprovechados por Hivert, que sorprendió a sus rivales con un potente ataque en las primeras rampas de la última ascensión a Ibarra, a falta de dos kilómetros para la llegada, y cruzó la línea de meta en solitario.

Buenas las sensaciones mostradas por Rubén Plaza. El ciclista del Israel Cycling Academy, conocedor del circuito, atacó antes del Alto de Muru, a cinco de la llegada, "con el fin de coronar el primero y lanzarme de cara a meta. No podía dejarlo todo para la última subida por Ibarra que es más explosiva. Me he encontrado bien, pero no he podido abrir hueco y no ha podido ser. Todo ha salido como estaba planificado, ya que el control de la carrera sabía que lo iban a llevar Movistar, por estar en la tierra, además de Michelton Scott y Astana, y había que estar listo para meterse en la buena escapada. Así lo he hecho, pero ha faltado rematar". El ibense sí tiene claro que "mi preparación para el Giro va por buen camino". Ahora se concentra en Sierra Nevada, luego, correrá la Castilla y León que ganó en la última edición para, a continuación afrontar la prueba transalpina en la que quiere cerrar el círculo. Ha ganado dos etapas en la Vuelta y una en el Tour. Le falta rematar en el Giro, ronda en la que el año pasado se quedó con la miel en los labios en la cima de Prato Nevoso. En la jornada 18 sólo le superó en meta el alemán Max Schachmann (Quick Step).

Por su parte, José Carlos Núñez (Guercciotti-Kiwi Atlántico) ha tenido la oportunidad de competir de nuevo en la categoría ciclista Élite UCI-Continental. "Ha sido una prueba bonita, pero muy dura", ha confesado el ilicitano. La falta de ritmo de competición le ha pasado factura y aunque su idea inicial era el poder meterse en la primera escapada de la jornada ha podido comprobar que se va muy rápido. "Estoy contento y en las próximas carreras espero estar mejor", sentenciaba.

Núñez estará en la Clásica de Amorebieta y, el 28, disputará en Inglaterra la Melton International Classic. A continuación tendrá la oportunidad de estar presente con su equipo en las vueltas a Madrid y Asturias en mayo. En el mes de junio, antes de los campeonatos nacionales, disputará en Polonia la Miedzynarodowy y en Francia la Ronde de L´Oise.

Clasificación GP Miguel Indurain:

1º 43 FRA HIVERT, Jonathan ELI DIRECT ENERGIE 04:47:56

2º 26 ESP SANCHEZ, Luis L. ELI ASTANA PRO TEAM a 09

3º 132 COL HIGUITA, Sergio A. JOV EQUIPO EUSKADI a 09

4º 11 ESP NIEVE, Mikel ELI MITCHELTON – SCOTT a 09

5º 1 ESP VERONA, Carlos ELI MOVISTAR TEAM a 09

6º 35 SLO POGAAR, Tadej ELI UAE TEAM EMIRATES a 09

7º 75 ESP BARCELO, Fernando JOV EUSKADI BASQUE COU.-MURIAS a 09

8º 115 ESP LASTRA, Jonathan ELI CAJA RURAL – SEGUROS RGA a 21

9º 154 RUS VDOVIN, Alexander ELI LOKOSPHINX a 24

10º 96 ESP PLAZA, Ruben ELI ISRAEL CYCLING ACADEMY a 28



Denis Vulcan termina el Giro de Sicilia

El ciclista estadounidense Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) se ha adjudicado el Giro de Sicilia 2019 tras mantener el liderato en la cuarta y última etapa, una decisiva jornada de alta montaña y 119 kilómetros que ha partido de la localidad de Giardini Naxos para terminar en el Monte Etna, el volcán activo en la costa este de Sicilia. Guillaume Martín ha sido primero de esta jornada final y el albaterense Denis Vulcan ha conseguido terminar después de unos días dantescos debido a la lluvia y nieve caída en las etapas dos y tres.