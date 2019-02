El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, seguirá en el banquillo del conjunto colchonero hasta el 30 de junio de 2022, después de que el club madrileño haya confirmado este este jueves la ampliación del contrato por dos temporadas más del técnico más laureado de su historia.



"Seguir creciendo"

El 'Cholo', que llegó a la entidad en diciembre de 2011, había firmado a principios de septiembre un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2020 ypese a que el equipo no está firmando su mejor campaña.De este modo, el técnico sudamericano sigue viviendo una gran semana tras el revés de haber perdido el derbi ante el Real Madrid. Primero, fue padre el pasado lunes de una niña y ahora renueva su vínculo con el Atlético a días de empezar a jugarse su futuro en la Liga de Campeones, cuya final es precisamente en el Wanda Metropolitano el 1 de junio, ante la Juventus.. Así, bajo su mandato, el conjunto colchonero ha conquistado una Liga (2014), dos Ligas Europa (2012 y 2018), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018), una Copa del Rey (2013) y una Supercopa de España (2014),El equipo madrileño, antes de dar oficialidad a la noticia, ya había avisado a través de las redes sociales de que iba a hacer un anuncio especial con los hashtags #EnamoradoDelAtleti y #14, este precisamente el número que portó Simeone en su carrera como futbolista en el club."Agradezco a Enrique (Cerezo), a Miguel Ángel (Gil Marín), a Andrea (Berta), a toda la gente del Atlético por el apoyo a la continuidad de este proyecto donde, pero lo que me genera volver a renovar es todo lo que veo de cara al futuro", expresó Simeone en un video del club.El argentino ve "trabajo, a gente involucrada para seguir creciendo, ilusión" y sobre todo "juventud", un factor que les puede "generar progresos a nivel de equipo". "Y si las cuatro patas de la mesa siguen firmes y fuertes como hemos estado en estos últimos tiempos vamos a estar en la misma línea", recalcó."Hinchas, jugadores, dirigentes y entrenadores ha sido una fortaleza muy grande hasta el día de hoy y lo que nos espera de acá en adelante no va a cambiar. Estoy convencido de que el camino tiene que continuar como cuando empezamos aquella noche en Málaga, pensando en el partido a partido y ahora Rayo Vallecano", sentenció.