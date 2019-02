El HLA se lleva un triunfo épico en Murcia

Enorme victoria del HLA Alicante en la pista del Murcia. Y esta es de las que cuentan de verdad. De las que reúnen todos los ingredientes para que sepa mucho mejor. Con sufrimiento hasta el último segundo, con remontada, con triples épicos como los de Pitts que sirvieron para poner al equipo por delante. El partido tuvo de todo. Incluso un aro roto tras un mate que obligó a detener el juego por unos minutos. La recompensa fue muy grande. Una victoria ante un rival directo que además suma para la siguiente fase en la que luchará por el ascenso.

El Murcia no es cualquier equipo. Es una plantilla de alta calidad que ayer no pudo con un HLA que firmó un último cuarto grandioso. Los lucentinos se levantaron cuando peor tenían las cosas. El 53-43 a falta de 8 minutos para el final sabía a derrota, pero el conjunto de Rivero consiguió un parcial de 0-10 para soñar con una victoria que parecía imposible. Un triunfo que solo el HLA es capaz de conseguirlo a base de infinita fe. La defensa que no había aparecido en todo el partido salió en el momento más oportuno para frenar a un conjunto murciano que pidió canasta en el último instante pero que fue fuera de tiempo como así señalaron los árbitros sin dudarlo.

El HLA no tuvo el inicio esperado del encuentro ante un Murcia mucho más inspirado que a los cin

co minutos obligó a Rivero a pedir su primer tiempo muerto con 11-4 en el marcador. Los lucentinos se mostraban muy espesos en ataque ante un rival muy bien plantado en la cancha. La presión podía con el conjunto alicantino en un partido importante de cara a la segunda fase. El 21-1o con el que finalizó el primer cuarto refleja a la perfección lo sucedido en los primeros compases del encuentro.

No acaba de encontrarse el HLA en el segundo acto hasta que un espectacular mate de Alejandro Galán da pie a la reacción lucentina y al primer tiempo del técnico del Murcia. El conjunto de Rivero comenzó a defender como acostumbra y a «secar» a su rival, materializando su mejoría con un parcial de 0-9 a falta de cinco minutos para el descanso. El 21-19 que lucía el marcador ya pintaba de otra forma para un HLA que estuvo acompañado en las gradas por cerca de un centenar de aficionados alicantinos. Pero el Murcia no era un rival cualquiera y reaccionó a tiempo con un parcial de 10-3 poniendo de nuevo un incómodo 31-22. Los lucentinos llegaron al descanso con cuatro puntos consecutivos para mejorar la situación antes de afrontar la segunda parte de un encuentro clave.

El tercer cuarto fue un calco de los anteriores aunque el HLA llegó a ponerse a un único punto de diferencia (40-39) aunque después Murcia se llevó siete puntos de renta al último cuarto. Los lucentinos se levantaron cuando peor estaban las cosas. Con el 53-43 el partido parecía encarrilado para los locales, pero un parcial de 0-10 y los posteriores triples de Pitts hicieron soñar a los de Rivero con algo que parecía imposible. Puede hablarse de victoria épica. De las que saben mejor que nunca.