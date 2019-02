La Vila pone el colofón a la Costa Blanca Bike Race

El danés Sebastien Fini Cartensen y el letón Martin Blums, del equipo CST Sandd Bafang Racing Team 1, se han proclamado ganadores de la clasificación general de la quinta edición de la Costa Blanca Bike Race (CBBR), prueba de ciclismo de montaña por parejas que se ha disputado en la provincia de Alicante durante las últimas cuatro jornadas.

Los líderes, ganadores de tres de las cuatro etapas, supieron administrar su ventaja en la clasificación en la última etapa, en la que llegaron a la meta en octava posición, a más de dos minutos de los ganadores.

En la prueba UCI femenina, la pareja formada por la belga Githa Michiels y la australiana Bec Mcconnell, del equipo Primaflor-Mondraker, fueron las ganadoras de la clasificación general tras mostrar un dominio absoluto durante toda la prueba.

La cuarta etapa, disputada entre Benidorm y Villajoyosa, tuvo como vencedora a la pareja formada por Peter Fagerhaug y Vlad Dascalu, del equipo Dor 2, con un tiempo de 02:17:47.

La segunda plaza fue para Enrique Morcillo y José María Sánchez, del Buff Scott, a seis segundos de los vencedores, y la tercera plaza para David Nodermann y Marc Bouwemeester, del CST Sandd Bafang y segundos en la general final, a casi dos minutos de los primeros.

En mujeres se impusieron las grandes favoritas, Michiels y Mcconnell, del equipo Primaflor-Mondraker, con un tiempo de 02:54:04, logrando su tercer triunfo parcial en las cuatro etapas disputadas.

La segunda plaza fue para las estonias Janika Loiv y Greete Steinburg, segundas en la general final, a cinco minutos y medio de las ganadoras, y la tercera para Rocío García y Lajla Tanovic, del equipo BH Templo Brújula, a más de 15 minutos de las vencedoras.

Felipe Orts, duodécimo en el Mundial de ciclocross: «Más no se puede pedir»

El ciclista vilero se codea con los mejores en Dinamarca aunque reconoce que al final se le hizo «un poco largo»



Mathieu Van der Poel cumplió con los pronósticos y se ha hecho con el título de campeón del Mundo de Ciclocross en Bogense (Dinamarca), después de tres años en los que Wout Van Aert le arrebatara el maillot «arco iris». A falta de cuatro vueltas, Van der Poel lideraba la prueba, con Van Aert y Tom Aerts, tras él, separados por unos segundos y cuatro corredores entre los que estaba el alicantino Felipe Orts. Al final, Van der Poel, Wout Van Aert y Toon Aerts se repartieron los metales y el vilero pagó su esfuerzo, se cayó del Top 10 y se tuvo que conformar con la posición número doce. «Empecé muy fuerte, soñé con estar arriba, pero se me ha hecho un poco largo y al final he pagado el esfuerzo de seguir hacia los de adelante. Me he venido abajo. Estoy contento de cómo ha salido todo y en mi segundo año como profesional este puesto está muy bien. Lo he intentado todo por estar entre los diez primeros. Más no se puede pedir», comentaba Orts.

Otro paso adelante del corredor del equipo alcoyano Delikia-Ginestar, que en esta ocasión lideraba a la selección española.

El ciclocross español vuelve a tener un sitio en la élite y la llegada de Orts está revolucionando un deporte que estaba en el olvido.

El futuro del vilero es suyo.