Felipe Orts lucha por el bronce hasta el final en el Mundial de Bogense

Mathieu Van der Poel cumplió con los pronósticos y se ha hecho con el título de Campeón del Mundo de Ciclocross en Bogense (Dinamarca), después de tres años en los que Wout Van Aert le arrebatara el maillot "arco iris". A falta de cuatro vueltas, Van der Poel lideraba la prueba, con Van Aert y Tom Aerts, tras él, separados por unos segundos y cuatro corredores entre los que estaba el alicantino Felipe Orts. Al final, Van der Poel, Wout Van Aert y Toon Aerts se repartieron los metales y el vilero pagó su esfuerzo, se cayó del Top 10 y se tuvo que conformar con la posición número doce. "Empecé muy fuerte, soñé con estar arriba, pero se me ha hecho un poco largo y al final he pagado el esfuerzo. Estoy contento de cómo ha salido todo y en mi segundo año como profesional este puesto está muy bien. Lo he intentado todo por estar entre los diez primeros. Más no se puede pedir", comentaba Orts. Otro paso adelante del corredor del equipo alcoyano Delikia-Ginestar, que en esta ocasión lideraba a la selección española. El ciclocross español vuelve a tener un sitio en la élite y la llegada de Orts está revolucionando un deporte que estaba en el olvido. El futuro de vilero es suyo.

En cuanto al resto de españoles, Ismael Esteban ha terminado en la 27ª plaza, mientras que Ruiz de Larrinaga ha conseguido el objetivo que esperaba en su último Mundial, cerrando el Top 30 de la clasificación. En sub 23, la corredora del Delikia Ginestar, Luisa Ibarrola ha ocupado el puesto 26



Clasificación:

1. Mathieu Van der Poel 1h 09'20"

2. Wout Van Aert a 16?

3. Toon Aerts a 25?

4. Michael Vanthourenhout a 50?

5. Laurens Sweeck a 1'01"

6. Lars Van der Haar a 1'10"

7. Quinten Hermans a 1'24"

8. Marcel Meisen a 1'29"

9. Jens Adams a 1'31"

10. Gianni Vermeersch a 1'33"

11. Tim Merlier a 1'46"

12. Felipe Orts a 1'59"

13. Joris Nieuwenhuis a 2'18"

14. Joel Boros a 2'22"

15. Sieben Wouters a 2'25"

27. Ismael Esteban a 3'51

30. Javier Ruiz de Larrinaga a 4'17"