Mir: «Estoy muy tranquilo y encantado de trabajar para el Alcoyano»

Vicente Mir, entrenador del Alcoyano, asegura sentirse «muy tranquilo» pese a la escasez de triunfos en el arranque del nuevo año. El técnico, en el punto de mira de un sector de la afición, cuenta con el respaldo del consejo de administración y su continuidad no está ligada con el desenlace del encuentro de mañana (17.15) en El Collao contra el líder Villarreal B. «Me encanta el trabajo que hago y estoy encantado de estar en el Alcoyano. El grupo está contento y la directiva también conmigo porque me ve trabajar a diario y así me lo hace ver», afirmó el técnico valenciano.

Con todo, el preparador natural de Mislata admitió que «es cierto que la clasificación no está como nos gustaría, pero confío plenamente en los jugadores que tengo y sé que vamos a salir de ahí. No ha habido equipo que haya sido superior a nosotros, estamos dando la talla».

Con respecto a la opinión crítica de un sector de la grada hacia su gestión del vestuario manifestó que «si los cánticos son para mí, encantado. Mientras animen al equipo como lo hicieron en Ontinyent estaré encantado, aunque al final me lleve la bronca. Con el esfuerzo que hicieron los jugadores no pueden ser criticados», sentenció Mir.

De cara al duelo de mañana de la 23ª jornada contra el filial del Villarreal, David Córcoles y Tomás Ruso figuran como las únicas ausencias por lesión. Navarro, Omgba y Eldin, por el contrario, disponen del alta médica. El ghanés Michael Anaba disfrutará contra el líder del grupo III de la primera titularidad en su segunda etapa de blanquiazul.