Morata: «Empecé en el Atleti, la gente sabe lo que significa»

El delantero Álvaro Morata aterrizó la madrugada del sábado en Madrid para ultimar su fichaje por el Atlético de Madrid, un regreso al club donde empezó de niño y por el que dejó entrever un sentimiento aún latente, a pesar de formar parte del vecino y rival Real Madrid durante muchos años, «muy contento» y deseando que se cierre la negociación con el Chelsea. «La verdad es que estoy muy contento. Llevaba muchos días esperando, todavía falta el reconocimiento pero estoy súper contento y tengo muchas ganas de que todo se cierre, de que todo empiece y de empezar a entrenar con los compañeros», indicó ante una veintena de periodistas que aguardaron en el aeropuerto de la capital para recabar sus primeras declaraciones.

La negociación con el Chelsea parece estar ya cerrada, tal y como confirmó el propio futbolista, acompañado por representantes del Atlético, a falta del reconocimiento médico y el anuncio oficial del club rojiblanco. El fichaje de Morata por el Atleti sería en calidad de cedido desde el equipo londinense, club por el que fichó en verano de 2017, dejando el Madrid por 80 millones de euros.

A pesar de su pasado blanco, Morata pasó a ser objetivo número uno del Atleti en este mercado de invierno, ante la lesión de Diego Costa o el bajo rendimiento de Gelson Martins o Nikola Kalinic. «La gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento hoy y cómo me sentiré mañana, y cómo han sido los últimos días, no tengo más que decir».