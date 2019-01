El Intercity derrota al filial del Hércules y es más líder

No hay quien pare al Intercity Sant Joan en el grupo IV de Preferente y el equipo que dirige el exherculano José Vicente Lledó camina imparable hacia el ascenso, aunque finalmente se lo tendrá que jugar todo en una promoción a dos partidos ya que el sistema de ascensos a Tercera no premia especialmente al primer clasificado. El Intercity se impuso ayer en Sant Joan por 3-2 a un filial del Hércules debilitado pero que vendió cara su derrota. El conjunto de Antonio Moreno no pudo contar con el lesionado Víctor Olmedo, ni con el delantero Alejandro Tarí, en la recta final de recuperación. Tampoco estaba disponible Pedro Torres, que debutó con el primer equipo ante el Espanyol B.

El Intercity aventaja ya en 12 puntos al segundo clasificado. Por detrás están empatados a 40 puntos el Almoradí, Independiente Alicante y Hércules B. Bonita pelea por la promoción.