Fran Escribá, el mejor situado para sustituir a Cardoso en el Celta

El exentrenador del Elche Fran Escribá es uno de los mejor situados para reemplazar al portugués Miguel Cardoso al frente del Celta, quien podría ser despedido en las próximas horas tras una nueva derrota, esta vez en Valladolid.

El cuadro pucelano remontó un partido que se le puso muy cuesta arriba, sobre todo tras una mala primera mitad, y sumó tres puntos, cinco jornadas después, que además son fundamentales para obtener oxígeno en la tabla y que hunden un poco más al Celta. El capitán gallego Hugo Mallo se mostró muy crítico con su equipo después de encadenar la quinta derrota consecutiva y reconoció que las sensaciones son «malas».

«Durante los partidos hacemos muchas cosas bien pero a la mínima los rivales nos crean ocasiones o Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos. Y esto es lo que no puede ser. Tenemos que ver para abajo, pasan las jornadas y no ganamos. El que no esté por la labor, que se vaya», declaró a BeiIN Sports el capitán del Celta Hugo Mallo.

«Esto es complicado y una vez te metes ahí abajo aún es más complicado. La gente que no esté preparada para soportar esta situación, a lo mejor no puede estar», dijo, enojado, el capitán. «Parece que aquí no pasa nada porque la próxima semana hay otro partido pero no puede ser así. Nos tiene que doler, tenemos que marcharnos dolidos y estar varios días encerrados en nuestras casas para intentar darle la vuelta a esto», concluyó Hugo Mallo.