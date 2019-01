Agustinos gana al Barça B (33-29) y sale del descenso

Imparables. Así está el equipo masculino de Agustinos. Su nueva victoria, la segunda seguida y quinta desde la llegada de Latorre al banquillo ante el todopoderoso Barça B Lassa (33-29) le aúpa hasta la decimotercera plaza en la clasificación general y fuera de los puestos de descenso de categoría.

El partido ante el filial blaugrana no fue nada fácil. Agustinos necesitó la concentración de todos sus jugadores. El equipo trabajó duro en defensa, necesitó el acierto de los lazadores y mantener el gran momento de forma de los porteros: Kiko y José Mª. Todo ello se dio. Y le llevó al éxito.

El partido comenzó igualado. Los primeros compases del partido fueron a favor de los tricolor (4-2, min 6). Latorre, desde el banquillo, no se cansaba de indicar a sus jugadores que era necesario no cometer errores en los pases y evitar cualquier jugada de contraataque de los catalanes.

El acierto de Ander y Juande en sus lanzamientos mantenían por delante a los alicantinos con un 6-2 en el segundo parcial.

El guión previsto por el entrenador alicantino se plasmaba sobre el parquet del Pitiu. Sin licencias en defensa y con el acierto en la selección de tiros se llegó al descanso con un favorable 15-11.

En el vestuario, el entrenador de Agustinos solicitó a sus jugadores mantener la concentración y no bajar el nivel competitivo, conocedor de la capacidad del rival para remontar el partido.

En la segunda mitad, el Barça B Lassa nunca llegó a igualar el marcador. Llegó a situarse a un gol (20-19) en el minuto 42. Pero, en ese momento los porteros de Agustinos demostraron su gran calidad e impidieron, con sus paradas, que los blaugranas les alcanzaran.

En la recta final del encuentro, el equipo tricolor volvió a demostrar su veteranía. Supieron mantener las distancias, siempre tres y cuatro goles por encima.

Al final, nueva victoria (33-29) del equipo que dirige Fernando Latorre, la quinta desde su llegada al banquillo y la segunda consecutiva.

Los dos puntos de oro ganados en el Pitiu Rochel aúpan al equipo hasta la decimotercera plaza en la clasificación general y sale de los puestos de descenso de categoría. Destacar el gran ambiente que se vivió en las gradas del Pitiu y el apoyo del público al equipo.

La próxima semana, el equipo tricolor viaja a tierras gallegas para enfrentarse, el sábado a las 19 horas, al conjunto de Acanor At. Novás



Ficha técnica:

33 - CD Agustinos (15-18): Kiko Padilla, Danill Zhukov (2), Juande Linares (6), Ander Iriarte (8), Sergio Guijarro (2), Didac Villar (3), Mateo Aires, José Mª Martín, David Cuartero (3), Jorge Jimeno (1), Javier Bodí (2), Víctor Recio (2), Cristian Moll (4), Adrian Santamaría (2) y Alberto González.

29 – Barça B Lassa (11-18): Jorge Pérez, David rodríguez, Dani Fernandez (6), Iosif Andrei, Adria león (2), Juri Knorr (8), Pau Oliveras (4), Mark Daniel, Oriol Blanco, Mamadou Lamine (3), Roberto Rosell, Eduardo Calle (3), Joaquim Vaillo (1), Gerard Forns, Jannek Klein (2) y David Estepa.

Árbitros: Huertas Herrador y García del Salto de la Federación Territorial andaluza.

Parciales: 2-2, 6-4, 8-4, 9-5, 12-7 y 15-11 (descanso); 17-14, 20-17, 22-19, 26-22, 30-22 y 33-29 (final)

Pabellón: Pabellón Municipal Pitiu Rochel