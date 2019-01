Agustinos se mide mañana con el Barcelona B en el Pitiu en plena racha victoriosa

El equipo masculino de Agustinos se enfrenta mañana (12:30 horas) en el Pitiu Rochel al filial del Barcelona. Fernando Latorre está convencido que «ahora estamos capacitados para competir y ganar a cualquier equipo». Ante el Barça B Lassa no será un encuentro fácil, pero el equipo tricolor llega con mucha moral tras la victoria ante Zarautz. «En el último partido tuvimos algunos desajustes en la primera parte que solventamos en la segunda. El equipo tuvo capacidad de reacción para ganar a un rival directo y sacar cuatro goles de ventaja», aseveró el entrenador alicantino y añadió que «ante el Barça no será un partido fácil. Si hacemos lo que hemos preparado durante la semana estamos capacitados para ganar. Además, jugamos en casa y eso tiene que ser un plus de motivación». Cabe destacar que en el partido de la primera vuelta, Agustinos perdió por solo dos goles (31-29).