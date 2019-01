Rubén Plaza estará en el Giro 2019 con 39 años

Rubén Plaza (Ibi, 1980) va a tener la oportunidad de ganar una etapa en el Giro de Italia. Con esa idea renovó por una campaña más y con 39 años estará en la línea de salida ya que su equipo, el Israel Cycling Academy, ha sido invitado a disputar la prueba italiana en 2019. El alicantino tiene una espina clavada que espera sacarse en esta edición. Su sueño sigue siendo el de conquistar una etapa en el Giro de Italia. Ya ganó en la Vuelta a España y en el Tour de Franica, y en 2018 entró en línea de meta segundo, por detrás de Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), en la decimoctava jornada de la prueba transalpina, disputada entre Abbiategrasso y Prato Nevoso, sobre 196 kilómetros. "No creo que me vea en otra igual", confesaba aquel día decepcionado por no haber logrado el objetivo. De haber ganado hubiese cerrado el círculo. En la ronda española tiene dos triunfos, 2005 y 2015, y uno en la gala, 2015. No obstante, al conocer que van a volver a estar en Bolonia, en el 11 de mayo, en la salida de un Giro que, en su 102 edición contará con 21 etapas, Plaza mostraba su satisfacción en la página de Facebook de su escuadra: "Necesito este tipo de motivación. Es por eso que elegí continuar por un año más para tratar de sacarme la espina en el Giro y poder brindarle un triunfo a mi equipo. No estaba clara la participación y esta noticia nos ha llenado a todos los miembros del equipo de satisfacción".

El grupo RCS, organizador del Giro, ha anunciado este viernes las cuatro invitaciones para el Giro de Italia. Junto a los 18 equipos con presencia ya garantizada competirán los italianos Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani y Nippo-Vini Fantini, además del Israel Cycling Academy, que repite presencia tras ser invitado en 2018, con Rubén Plaza como uno de los llamados a ganar una etapa.

Rubén Plaza comienza la temporada en la Challenge de Mallorca y, posteriormente, disputará la Volta a la Comunitat, que cuenta con dos etapas por la provincia. Una contrarreloj individual en Orihuela y otra jornada en línea con salida y meta en Alicante y que pasará por su pueblo.