EL HLA Alicante, en busca del récord con el séptimo triunfo consecutivo

El HLA Alicante recibe hoy a las 20.45 en el Pedro Ferrándiz al C.B. Vic-Universitat de Vic. Con la clasificación para la fase de ascenso en el bolsillo y el sexto triunfo consecutivo ante el Torrons Vicens – CB L'Hospitalet, el conjunto dirigido por Pedro Rivero afronta la decimonovena jornada de la fase regular con la intención de prolongar la racha de victorias ante su afición -buscando el récord absoluto de la categoría- y mantener el liderato de la Conferencia Este.

En consecuencia, el técnico alicantino no resta valor a un partido que servirá para mantener la buena dinámica de juego. "Por lo que respecta a la clasificación, el partido no es trascendental, pero para nosotros es igual de importante, ya que debemos conservar la intensidad y no bajar la guardia. Además, puede contribuir para que sigamos evolucionando y puliendo ciertos aspectos del juego", destaca Pedro Rivero.

Sin duda, mantener el mismo nivel defensivo demostrado durante gran parte de la temporada será esencial para frenar uno de los mejores ataques de la LEB Plata. Además, Rivero analiza el juego de transición y rápidos contragolpes del C.B Vic, y matiza que "controlarlo será importante para allanar el camino hacia la victoria, puesto que supone el 70-75% de sus canastas y un pilar de su faceta ofensiva".

Por lo que respecta al conjunto catalán, no está atravesando un buen momento en juego y resultados. Acumula dos derrotas de forma consecutiva y actualmente el conjunto dirigido por Raül Laita se sitúa en la última posición de la clasificación con tan solo cinco victorias. A pesar de ello, el equipo está demostrando que es capaz de plantar cara a todos los rivales, y cuenta con jugadores como Julián Garrote o Pablo Rivas que pueden marcar la diferencia. Por ello, HLA Alicante no deberá descuidarse si quiere alargar su buena dinámica y mantener el liderato.

De este modo, los hombres de Pedro Rivero lucharán por alcanzar la séptima victoria de forma consecutiva y, por ende, conseguir el récord de triunfos seguidos de la categoría. Para ello, contarán con el aliento incansable de una afición que está llevando en volandas al equipo y que espera aportar su granito de arena para que HLA Alicante coseche un triunfo que infunda la energía necesaria para el final de la temporada.