Felipe Orts lidera la selección de España en el Mundial de Bogense

Felipe Orts, actual campeón de España, será el líder de la selección nacional en el Mundial de ciclocross que se disputa los días 2 y 3 de febrero en la localidad danesa de Bogense. El ciclista vilero estará acompañado por Ismael Esteban y Javier Ruiz de Larrinaga. Según afirma en la web de la RFEC, Pascual Momparler, seleccionador nacional, "Felipe debe estar luchando por mantenerse en las mismas posiciones que ha venido obteniendo en la Copa del Mundo, así como por afianzarse en la categoría con el fin de ir dando pasitos de calidad y acumular esa experiencia que le va a hacer falta en años venideros". La carrera se disputará el domingo, a partir de las 15 horas, y Orts confía en estar entre los mejores después de una campaña en la que además de conquistar el maillot rojigualda en Pontevedra también se ha adjudicado la Copa de España.

Además, el técnico nacional confía en que la campeona de España Aída Nuño no tenga problemas para llegar en óptimas condiciones a Bogense, a pesar de la durísima caída que sufrió este pasado fin de semana en Pont Chateau. "Estamos en contacto con ella y aunque ha sido un golpe importante creemos que no debería tener problemas para poder tomar la salida", ha dicho antes de confirmar que la selección absoluta femenina también estará formada, además de por la ciclista asturiana, por Lucía González y Sandra Trevilla. Por su parte, Luisa Ibarrola, del Delikia-Ginestar, Paula Díaz, Irene Trabazo y Sofía Rodríguez competirán en la sub 23 femenina, mientras que en la masculina figuran Jofre Cullell, Iván Feijóo y Xabier Murias.

En las categorías inferiores la selección Española tiene muchas opciones de llevarse algún trofeo. "Desde 2016, año en el que Felipe Orts se hizo con la medalla de plata en categoría sub 23, no teníamos una opción tan clara de hacer podio como en este próximo Mundial con los juniors", explica Momparler en referencia a las posibilidades de Carlos Canal, que viene de subirse al cajón en la Copa del Mundo de Pont Chateau, y de Gonzalo Inguanzo, del Delikia-Ginestar, que fue segundo en el G.P. Sven Nys. "De todas maneras, hay que ser prudentes: son muy jóvenes y siempre son carreras difíciles, con mucho stress, y un enganchón o una avería te pueden apartar de la cabeza y en una carrera de 40 minutos ya es muy difícil reponerse", comenta el seleccionador, que además de con el gallego y el cántabro contará con Ibai Ruiz de Arcaute, Igor Arrieta y Miguel Sánchez en la carrera junior, que será la encargada de inaugurar el Campeonato del Mundo de Bogense el sábado a las 11:00 horas.