Vilda: "No nos impresiona EEUU, vamos a competir"

Jorge Vilda, entrenador de la selección femenina española, dijo este lunes, en la rueda de prensa previa al partido amistoso ante Estados Unidos, que su equipo no afrontará el encuentro impresionado por la entidad del rival ni la calidad de sus jugadoras, sino con la intención de competir.



"Hemos levantado expectación y hemos hecho una buena clasificación y no nos fijamos en los balones de oro (de Estados Unidos). Vamos a salir a competir. Y si podemos ganar, mejor", comentó el técnico español en alusión al nivel de las jugadoras de la selección campeona del mundo.



El técnico, que agradeció el recibimiento de la ciudad de Alicante y del Hércules, club anfitrión, mostró su confianza en ver este martes la mejor versión posible de Estados Unidos, sobre todo tras la derrota ante Francia del pasado viernes (3-1).



"Tuvieron un partido duro y fue más mérito de Francia, que tiene grandes jugadoras y aspira al título mundial", dijo Vilda, quien espera que Estados Unidos cuente con su "once de gala".



?? ¡¡¡SE VIENE PARTIDAZO!!! La @SeFutbolFem y Estados Unidos (@ussoccer_wnt) se enfrentan en el Rico Pérez de Alicante el próximo 22 de enero.



?? ¿¿¿TE LO VAS A PERDER??? pic.twitter.com/5stjmPUSlb — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 18 de enero de 2019

El entrenador español definió al equipo americano comoy elogió el comportamiento de las jugadoras españolas "dentro y fuera del campo" en su responsabilidad de ser "espejo" de las niñas.Vilda definió a Estados Unidos comoque domina "todas las facetas del juego y con gran poderío físico". "No están en su mejor momento físico, pero son un claro aspirante y tenemos que dar la mejor versión para plantarles cara", argumentó el seleccionador.El entrenador español recordó quey que la selección nacional solo necesita "tiempo porque la diferencia con el 'top ten' es cada vez menor".y que España podría fijarse en su liga, "la primera que fue profesional", pese a reconocer que la competición nacional está creciendo.