El Petrelense no puede con el líder

El encuentro de la jornada en el grupo sexto de Primera Regional fue el Petrelense-Canals, segundo y líder, respectivamente, que reunió a unas 400 personas en el campo El Barxell al acudir autobuses con seguidores del equipo valenciano, lo que a falta de goles dio colorido al choque entre los dos primeros en la general.

El empate dejó contentos a rojiblancos y merengues, ya que el Petrelense no pudo sumar su decimocuarta victoria consecutiva pero lo menos no perdió ante el líder que en la primera vuelta se impuso a los de Petrer (1-0). En cuanto al Canals, también le supo a mucho el punto porque le permitió salir de El Barxell manteniendo el liderato y la imbatibilidad del grupo al no haber perdido ninguno de los 17 partidos disputados, que los ha saldado con 13 victorias y cuatro empates.

El gran beneficiado del reparto de puntos fue el Idella de Elda que goleó 3-0 al Peña Madridista de Ibi y mantiene el tercer puesto con 36 puntos, siguiendo la estela del Petrelense que suma 41 y ante quien el próximo sábado (16 horas) se verá las caras en el campo El Barxell, mientras que el Canals totaliza 43 puntos.